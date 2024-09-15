Песков исключил введение Россией эмбарго на экспорт сырья «себе в ущерб»
Россия не будет принимать решения об ограничениях поставок западным странам сырья «себе в ущерб», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом Песков прокомментировал журналисту Павлу Зарубину идею ограничить поставки на мировой рынок российских урана, титана и никеля.
«Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес», – сказал представитель Кремля.
Песков напомнил о введении Москвой эмбарго на поставки продовольствия из западных стран. Он назвал это решение рискованным, но указал на преимущества, которые РФ получила в результате введения ограничений.
«По прошествии десяти лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания. Поэтому решения такого вида иногда имеют достаточно благотворное влияние, чтобы подстегнуть нас к более полному и более высокотехнологичному импортозамещению», – пояснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Затем в МИДе сообщили, что Москва взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета на экспорт урана в США. В этом вопросе нельзя «рубить с плеча», говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.