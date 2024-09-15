Песков исключил введение Россией эмбарго на экспорт сырья «себе в ущерб»

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Затем в МИДе сообщили, что Москва взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета на экспорт урана в США. В этом вопросе нельзя «рубить с плеча», говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.