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Песков исключил введение Россией эмбарго на экспорт сырья «себе в ущерб»

Ведомости

Россия не будет принимать решения об ограничениях поставок западным странам сырья «себе в ущерб», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал журналисту Павлу Зарубину идею ограничить поставки на мировой рынок российских урана, титана и никеля.

«Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес», – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил о введении Москвой эмбарго на поставки продовольствия из западных стран. Он назвал это решение рискованным, но указал на преимущества, которые РФ получила в результате введения ограничений.

«По прошествии десяти лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания. Поэтому решения такого вида иногда имеют достаточно благотворное влияние, чтобы подстегнуть нас к более полному и более высокотехнологичному импортозамещению», – пояснил Песков.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Затем в МИДе сообщили, что Москва взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета на экспорт урана в США. В этом вопросе нельзя «рубить с плеча», говорил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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