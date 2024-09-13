Песков не стал связывать ограничение экспорта урана с поставками оружия Киеву
Предложение президента РФ Владимира Путина об ограничениях на экспорт ряда стратегических видов сырья не является ответом на поставки западных вооружений Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это никак не связанные вещи», – подчеркнул Песков.
По его словам, предложение Путина связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении России. Он отметил, что пока никакой конкретики в этом вопросе нет. Над предложением Путина было предложено подумать – не в ущерб собственным интересам России.
Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».
В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов: он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Ограничения не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Новый пакет санкций продлил до 1 марта 2025 г. переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта алмазов станет обязательной.