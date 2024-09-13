Песков не стал связывать ограничение экспорта урана с поставками оружия Киеву

В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов: он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Ограничения не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Новый пакет санкций продлил до 1 марта 2025 г. переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта алмазов станет обязательной.