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Песков не стал связывать ограничение экспорта урана с поставками оружия Киеву

Ведомости

Предложение президента РФ Владимира Путина об ограничениях на экспорт ряда стратегических видов сырья не является ответом на поставки западных вооружений Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это никак не связанные вещи», – подчеркнул Песков.

По его словам, предложение Путина связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении России. Он отметил, что пока никакой конкретики в этом вопросе нет. Над предложением Путина было предложено подумать – не в ущерб собственным интересам России.

Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».

В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов: он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Ограничения не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Новый пакет санкций продлил до 1 марта 2025 г. переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта алмазов станет обязательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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