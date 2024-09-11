Путин поручил кабмину подумать об ограничении экспорта стратегического сырья

Путин поручил кабмину подумать об ограничении экспорта стратегического сырьяМера может стать ответом России на недружественные действия ряда стран
Россия в ответ на недружественные действия ряда стран может ввести ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья. Рассмотреть этот вопрос поручил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По словам президента, ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства на первом этапе вызвали «определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке», но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России. Отчасти то же самое происходит в промышленности. Глава государства считает, что на ограничение ввоза промышленной продукции российский бизнес «подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры», которые просто поставляют относительно дешевые товары на рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан рост ВВП страны.
Путин подчеркнул, что Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. В частности, по природному газу - почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%.
«Может быть, нам тоже надо подумать об определенных ограничениях: уран, титан, никель? Себе во вред только ничего не нужно делать. В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать <…> над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», – предложил президент.
В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов – он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Ограничения не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Новый пакет санкций продлил до 1 марта 2025 г. переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта алмазов станет обязательной.