Путин поручил кабмину подумать об ограничении экспорта стратегического сырья

«Может быть, нам тоже надо подумать об определенных ограничениях: уран, титан, никель? Себе во вред только ничего не нужно делать. В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать <…> над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», – предложил президент.