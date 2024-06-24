Евросоюз отложил запрет на импорт ювелирных изделий с алмазами из России
Евросоюз в новом пакете санкций уточнил ограничения против алмазов – он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
«Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы», – говорится в пояснении к 14-му пакету санкций.
Ограничения не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Новый пакет санкций продлил до 1 марта 2025 г. переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта алмазов станет обязательной.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Он включает ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц. Ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, а также инвестиций для завершения проектов СПГ. Новый пакет санкций наделил ответственностью компании ЕС за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения против России.