Евросоюз отложил запрет на импорт ювелирных изделий с алмазами из России

«Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы», – говорится в пояснении к 14-му пакету санкций.