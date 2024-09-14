МИД: Россия взвешивает «за» и «против» по вопросу запрета экспорта урана в США

В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия. 13 мая 2024 г. президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.