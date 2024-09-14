МИД: Россия взвешивает «за» и «против» по вопросу запрета экспорта урана в США
Россия взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета Москвы на экспорт урана в США, в этом вопросе нельзя «рубить с плеча», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Взвешиваем за и против, последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча. Посмотрим, как пойдет дальше, но нельзя исключать никакие жесткие ответные меры», – сказал Рябков на полях медиасаммита БРИКС (цитата по ТАСС).
В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов: он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».
В Кремле затем заявили, что предложение президента не является ответом на поставки западных вооружений Киеву, а связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении России.
В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия. 13 мая 2024 г. президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.