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МИД: Россия взвешивает «за» и «против» по вопросу запрета экспорта урана в США

Ведомости

Россия взвешивает аргументы «за» и «против» по теме возможного запрета Москвы на экспорт урана в США, в этом вопросе нельзя «рубить с плеча», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Взвешиваем за и против, последствия от этого, здесь нельзя рубить с плеча. Посмотрим, как пойдет дальше, но нельзя исключать никакие жесткие ответные меры», – сказал Рябков на полях медиасаммита БРИКС (цитата по ТАСС).

В июне Евросоюз в очередном пакете санкций уточнил ограничения против алмазов: он отложил запрет на импорт ювелирных изделий с драгоценными камнями из России.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 сентября предложил рассмотреть возможные ограничения на экспорт ряда стратегических видов сырья – урана, титана, никеля и других – из России в ответ на недружественные действия ряда стран. Путин подчеркнул, что «себе во вред только ничего не нужно делать».

В Кремле затем заявили, что предложение президента не является ответом на поставки западных вооружений Киеву, а связано «в целом с практикой незаконных торговых ограничений», попытками новых рестрикций в торговле в отношении России.

В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия. 13 мая 2024 г. президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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