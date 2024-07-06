В мае США закупили у России уран на $209 млн

Сумма поставок в мае стала максимальной с марта 2023 г., когда Москва поставила Штатам уран на $245,9 млн. Всего в этом месяце закупки урана обошлись США в $987 млн, а главным поставщиком в мае стал Китай ($323,6 млн). Вторым экспортером «РИА Новости» называет Францию с поставками на $245,4 млн. Россия заняла третье место. США также импортировали уран из Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии.