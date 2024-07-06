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В мае США закупили у России уран на $209 млн

Ведомости

Россия в мае текущего года поставила США 91,1 т обогащенного урана на $209,5 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статистического бюро.

Сумма поставок в мае стала максимальной с марта 2023 г., когда Москва поставила Штатам уран на $245,9 млн. Всего в этом месяце закупки урана обошлись США в $987 млн, а главным поставщиком в мае стал Китай ($323,6 млн). Вторым экспортером «РИА Новости» называет Францию с поставками на $245,4 млн. Россия заняла третье место. США также импортировали уран из Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии.

В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия.

13 мая 2024 г. президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г. В мае портал Axios писал, что добиться исключения намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт на поставку низкообогащенного урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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