В мае США закупили у России уран на $209 млн
Россия в мае текущего года поставила США 91,1 т обогащенного урана на $209,5 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статистического бюро.
Сумма поставок в мае стала максимальной с марта 2023 г., когда Москва поставила Штатам уран на $245,9 млн. Всего в этом месяце закупки урана обошлись США в $987 млн, а главным поставщиком в мае стал Китай ($323,6 млн). Вторым экспортером «РИА Новости» называет Францию с поставками на $245,4 млн. Россия заняла третье место. США также импортировали уран из Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии.
В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Москва тогда сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, а второй по экспорту стала Германия.
13 мая 2024 г. президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г. В мае портал Axios писал, что добиться исключения намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт на поставку низкообогащенного урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»).