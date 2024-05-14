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Антонов: запрет импорта урана из России наносит ущерб экономике США

Ведомости

США, запрещая импорт урана из России, прежде всего наносят ущерб собственной экономике. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии. 

«Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – сказал он. 

Антонов отметил, что новые санкции ведут к «потрясениям в международных экономических отношениях», поскольку нарушается баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции. 

Он также обратил внимание на безрезультатность санкционной политики США. По его словам, Россия оперативно реагирует на ограничения, «извлекая из ситуации даже дивиденды». Так будет и в этот раз. подчеркнул посол. Антонов пояснил, что российские компании ускорят реализацию проектов в других странах, а Вашингтон будет «кусать локти».

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г. 

В мае портал Axios писал, что добиться исключения намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт на поставку низкообогащенного урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»). Представитель Centrus заявила, что отказ от запрета «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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