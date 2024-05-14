Антонов: запрет импорта урана из России наносит ущерб экономике США
США, запрещая импорт урана из России, прежде всего наносят ущерб собственной экономике. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – сказал он.
Антонов отметил, что новые санкции ведут к «потрясениям в международных экономических отношениях», поскольку нарушается баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.
Он также обратил внимание на безрезультатность санкционной политики США. По его словам, Россия оперативно реагирует на ограничения, «извлекая из ситуации даже дивиденды». Так будет и в этот раз. подчеркнул посол. Антонов пояснил, что российские компании ускорят реализацию проектов в других странах, а Вашингтон будет «кусать локти».
13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.
В мае портал Axios писал, что добиться исключения намерена американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой заключен контракт на поставку низкообогащенного урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»). Представитель Centrus заявила, что отказ от запрета «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».