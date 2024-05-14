Антонов: запрет импорта урана из России наносит ущерб экономике США

Он также обратил внимание на безрезультатность санкционной политики США. По его словам, Россия оперативно реагирует на ограничения, «извлекая из ситуации даже дивиденды». Так будет и в этот раз. подчеркнул посол. Антонов пояснил, что российские компании ускорят реализацию проектов в других странах, а Вашингтон будет «кусать локти».