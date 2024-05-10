Американская компания запросит исключения на запрет импорта урана из России

Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на ввоз российского урана, если другие источники поставок будут недоступны или если этого будут требовать национальные интересы. Документ, как ожидается, после одобрения сенатом подпишет президент США Джо Байден.