Американская компания запросит исключения на запрет импорта урана из России
Американская компания по производству ядерного топлива Centrus, у которой также заключен контракт на поставку урана от российского экспортера, будет добиваться отказа от запрета на импорт обогащенного урана из России. Об этом компания сообщила порталу Axios.
Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на ввоз российского урана, если другие источники поставок будут недоступны или если этого будут требовать национальные интересы. Документ, как ожидается, после одобрения сенатом подпишет президент США Джо Байден.
По данным Axios, Centrus заключила контракт на поставку низкообогащенного урана от российского экспортера Tenex (входит в «Росатом»). В американской компании сообщили изданию, что будут добиваться отказа от запрета, чтобы продолжить работу. Представитель Centrus Линдси Гейслер заявила, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана «имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США».
По оценке управления энергетической информации США, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащенного урана для страны, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.
20 апреля Байден сообщил, что страна произвела первые 90 кг обогащенного урана. По оценке американского лидера, США слишком долго полагались на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять». С 2014 г. поставки урана из РФ в Штаты ограничены годовой квотой в 20% от общего физического объема импорта урана в страну.
В «Росатоме» заявили, что запрет США на импорт обогащенного урана носит деструктивный характер для устойчивого функционирования мирового ядерного рынка и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах.