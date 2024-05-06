Росатом: запрет импорта урана из России в США нарушит стабильность рынка
Запрет США на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для устойчивого функционирования мирового ядерного рынка и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах, сообщили в «Росатоме».
«Госкорпорация "Росатом" осведомлена об одобрении конгрессом США законопроекта о введении запрета на импорт обогащенного урана из России. Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерно-топливного цикла (ЯТЦ)», – указано в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения.
По оценке управления энергетической информации США, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащенного урана для страны, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.
20 апреля президент США Джо Байден сообщил, что страна произвела первые 90 кг обогащенного урана. По оценке американского лидера, США слишком долго полагались на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять».
С 2014 г. поставки урана из РФ в Штаты ограничены годовой квотой в 20% от общего физического объема импорта урана в страну.