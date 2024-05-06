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Росатом: запрет импорта урана из России в США нарушит стабильность рынка

Ведомости

Запрет США на импорт обогащенного урана из России носит деструктивный характер для устойчивого функционирования мирового ядерного рынка и негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в странах, сообщили в «Росатоме».

«Госкорпорация "Росатом" осведомлена об одобрении конгрессом США законопроекта о введении запрета на импорт обогащенного урана из России. Очевидно, что подобные инициативы, имеющие явно выраженный политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерно-топливного цикла (ЯТЦ)», – указано в сообщении компании (цитата по ТАСС).

Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения.

По оценке управления энергетической информации США, Россия является главным зарубежным поставщиком обогащенного урана для страны, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.

20 апреля президент США Джо Байден сообщил, что страна произвела первые 90 кг обогащенного урана. По оценке американского лидера, США слишком долго полагались на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять».

С 2014 г. поставки урана из РФ в Штаты ограничены годовой квотой в 20% от общего физического объема импорта урана в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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