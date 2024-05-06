Росатом: запрет импорта урана из России в США нарушит стабильность рынка

20 апреля президент США Джо Байден сообщил, что страна произвела первые 90 кг обогащенного урана. По оценке американского лидера, США слишком долго полагались на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять».