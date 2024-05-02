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Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из России

Но в законопроекте заложена возможность прибегать к исключениям до 2028 года
Владимир Кулагин
Василий Милькин
Найти замену России на мировом рынке обогащения урана пока практически невозможно/ Донат Сорокин / ТАСС

Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г., сообщается на сайте конгресса. Документ был принят палатой представителей в декабре 2023 г. и вступит в силу через 90 дней после подписания президентом страны Джо Байденом.

Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на ввоз российского урана, если другие источники поставок будут недоступны или если этого будут требовать национальные интересы. Кроме того, минэнерго предписано представить конгрессу альтернативы урану из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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