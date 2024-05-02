Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из России

Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на ввоз российского урана, если другие источники поставок будут недоступны или если этого будут требовать национальные интересы. Кроме того, минэнерго предписано представить конгрессу альтернативы урану из России.