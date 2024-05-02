Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из России

Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из РоссииНо в законопроекте заложена возможность прибегать к исключениям до 2028 года
Американский сенат 30 апреля единогласно одобрил законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г., сообщается на сайте конгресса. Документ был принят палатой представителей в декабре 2023 г. и вступит в силу через 90 дней после подписания президентом страны Джо Байденом.
Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на ввоз российского урана, если другие источники поставок будут недоступны или если этого будут требовать национальные интересы. Кроме того, минэнерго предписано представить конгрессу альтернативы урану из России.
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