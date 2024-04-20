Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана
В США произведены первые 90 кг обогащенного урана, сообщил президент страны Джо Байден на конференции IBEW по строительству и техническому обслуживанию.
По оценке американского лидера, США слишком долго полагались на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия, которым Вашингтон «вообще не может доверять». Для изменения ситуации правительство инвестировало в развитие собственного производства $3,4 млрд.
«Сегодня я могу объявить, что завод IBEW в южном Огайо уже произвел первые 200 фунтов [90,7 кг] этого мощного обогащенного урана – первого в истории обогащенного урана, произведенного в Америке», – рассказал он (цитата по пресс-службе Белого дома).
К концу года предприятие рассчитывает обогатить до 1 т урана, чего будет достаточно для обеспечения электроэнергией 100 000 домов в США, добавил Байден.
С 2014 г. поставки урана из РФ в Штаты ограничены годовой квотой в 20% от общего физического объема импорта урана в страну.
Как сообщалось ранее, по итогам 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26 до 27%. Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% до $677 млн. На третьем месте оказалась Великобритания, увеличившая продажи до $609 млн (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.