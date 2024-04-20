Байден: США произвели первые 90 кг обогащенного урана

Как сообщалось ранее, по итогам 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд – максимальную сумму за все время ведения статистики. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26 до 27%. Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% до $677 млн. На третьем месте оказалась Великобритания, увеличившая продажи до $609 млн (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.