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В США вступил в силу запрет на импорт урана из России

Ведомости

В США вступил в силу запрет на импорт российского урана. Президент США Джо Байден подписал соответствующий закон в мае этого года.

Ограничения распространяются на необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в РФ или российским предприятием. Закон будет действовать до 31 декабря 2040 г., но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Они позволят продолжать закупки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после решения США заявил, что запрет некритичен для российской атомной отрасли. Он подчеркнул, что США трудно конкурировать с Россией на международной арене в данной отрасли. Песков также назвал закон недобросовестной конкуренцией.

Посол России в США Анатолий Антонов тоже прокомментировал решение ограничить импорт урана. По его словам, Вашингтон подписанным законом прежде всего наносит ущерб собственной экономике. Дипломат указал, что финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, а санкции нарушают баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции. 

Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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