В США вступил в силу запрет на импорт урана из России
В США вступил в силу запрет на импорт российского урана. Президент США Джо Байден подписал соответствующий закон в мае этого года.
Ограничения распространяются на необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в РФ или российским предприятием. Закон будет действовать до 31 декабря 2040 г., но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Они позволят продолжать закупки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после решения США заявил, что запрет некритичен для российской атомной отрасли. Он подчеркнул, что США трудно конкурировать с Россией на международной арене в данной отрасли. Песков также назвал закон недобросовестной конкуренцией.
Посол России в США Анатолий Антонов тоже прокомментировал решение ограничить импорт урана. По его словам, Вашингтон подписанным законом прежде всего наносит ущерб собственной экономике. Дипломат указал, что финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, а санкции нарушают баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.
Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС.