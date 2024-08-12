В США вступил в силу запрет на импорт урана из России

Посол России в США Анатолий Антонов тоже прокомментировал решение ограничить импорт урана. По его словам, Вашингтон подписанным законом прежде всего наносит ущерб собственной экономике. Дипломат указал, что финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, а санкции нарушают баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.