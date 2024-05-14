Песков назвал некритичным запрет США на импорт урана из России

«Это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. И как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли», – сказал Песков.