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Песков назвал некритичным запрет США на импорт урана из России

Ведомости

Запрет США на импорт Урана из России некритичен для российской атомной отрасли, которая является одной из передовых в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. И как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли», – сказал Песков.

Он также назвал решение американских властей недобросовестной конкуренцией и продолжением ничем не прикрытой, не завуалированной линии американцев.

«Наша атомная отрасль – одна из передовых в мире. Она чрезвычайно конкурентоспособна. Мы будем продолжать развивать эту отрасль», – подчеркнул Песков.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана. В конце апреля инициативу одобрил сенат США вслед за палатой представителей. Запрет будет действовать вплоть до 2040 г. Временные исключения допускаются до 1 января 2028 г.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти, запрещая импорт урана из России, прежде всего наносят ущерб собственной экономике. «Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике. Причем финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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