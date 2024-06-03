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Гросси: санкции США против российского урана не изменят рынок топлива за день

Ведомости

Ситуация на рынке ядерного топлива не изменится быстро из-за санкций США в отношении российского урана, на это потребуются годы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Изменения в экономике могут произойти только в будущем. Рынок будет развиваться, но это не произойдет в одночасье, на самом деле это займет несколько лет», – сказал он на пресс-конференции, запись опубликована на YouTube-канале МАГАТЭ.

14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Гросси пояснил, что это допущение в законе в том числе не позволит рынку измениться одномоментно.

Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, которую приводит агентство Bloomberg, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС. По данным службы статистики США, в 2023 г. Россия увеличила поставки урана в США в денежном выражении до $1,2 млрд, и это максимум за все время ведения статистики, сообщало «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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