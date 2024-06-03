Гросси: санкции США против российского урана не изменят рынок топлива за день
Ситуация на рынке ядерного топлива не изменится быстро из-за санкций США в отношении российского урана, на это потребуются годы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Изменения в экономике могут произойти только в будущем. Рынок будет развиваться, но это не произойдет в одночасье, на самом деле это займет несколько лет», – сказал он на пресс-конференции, запись опубликована на YouTube-канале МАГАТЭ.
14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Гросси пояснил, что это допущение в законе в том числе не позволит рынку измениться одномоментно.
Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, которую приводит агентство Bloomberg, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС. По данным службы статистики США, в 2023 г. Россия увеличила поставки урана в США в денежном выражении до $1,2 млрд, и это максимум за все время ведения статистики, сообщало «РИА Новости».