Гросси: санкции США против российского урана не изменят рынок топлива за день

Россия занимает первое место в мире по обогащению урана. По оценке управления энергетической информации США, которую приводит агентство Bloomberg, РФ – главный зарубежный поставщик обогащенного урана для Америки, ее доля составляет около 24%. Эти объемы используются для заправки более 90 реакторов АЭС. По данным службы статистики США, в 2023 г. Россия увеличила поставки урана в США в денежном выражении до $1,2 млрд, и это максимум за все время ведения статистики, сообщало «РИА Новости».