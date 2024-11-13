Нигер пригласил российский бизнес к добыче урана в стране
Нигер пригласил российские компании для добычи урана и других природных ресурсов, сообщил министр горнодобывающей промышленности африканской страны Усман Абарчи в беседе с «РИА Новости» на полях первой министерской конференции Форума партнерства «Россия – Африка».
По его словам, уже состоялись встречи с компаниями из РФ, заинтересованными в том, чтобы приехать в Нигер для разведки и добычи природных ресурсов.
«Речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого», – сказал Абарчи.
Форум партнерства «Россия – Африка» состоялся в Сочи 9–10 ноября. В нем подтвердили свое участие свыше 1500 человек. Среди них – более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.