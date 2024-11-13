Нигер пригласил российский бизнес к добыче урана в стране

Форум партнерства «Россия – Африка» состоялся в Сочи 9–10 ноября. В нем подтвердили свое участие свыше 1500 человек. Среди них – более 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Туниса и других стран.