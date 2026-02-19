Группа «Арнест» выкупила российское подразделение Avon, узнали «Ведомости»

Avon Products была основана в 1886 г в США. В январе 2026 г. Natura&Co продала компанию американскому инвестфонду Regent LP, но российские активы в периметр этой сделки не вошли. В нашей стране производитель косметики работает с 2003 г., по крайней мере, именно в этот год был создан локальный офис «Эйвон бьюти продактс компани». В 2022 г. глобальный офис Avon прекратил инвестиции в Россию. С этого момента местная организация работала самостоятельно с полной локализацией операционных процессов. Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», это отразилось на ее выручке. Если в 2021 г. этот показатель составлял 19,8 млрд руб., то к 2024 г. он снизился до 9,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась еще сильнее – с 1,1 млрд руб. в 2021 г. до 149,7 млн руб. в позапрошлом году.