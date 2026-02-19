Группа «Арнест» выкупила российское подразделение Avon, узнали «Ведомости»Сделка позволит ей выйти на рынок декоративной косметики и парфюмерии
Производитель товаров повседневного спроса «Арнест Юнирусь» (экс-Unilever, теперь входит в группу «Арнест») станет владельцем активов российской косметической компании Avon, принадлежавшей бразильской группе компаний Natura&Co. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Арнест Юнирусь». В «Avon России» факт сделки подтвердили через представителя, связаться с Natura&Co оперативно не удалось.
Сама сделка была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, уточнил представитель «Арнест Юнирусь». По его словам, она включает в себя все производственные и операционные активы Avon в стране, в том числе предприятие в Наро-Фоминске. Предприятие оснащено 19 производственными линиями и 4 цехами, там производится более 700 различных наименований продукции, рассказывала в интервью порталу Retail.ru. генеральный директор «Avon Россия» Наталья Делло.
Avon Products была основана в 1886 г в США. В январе 2026 г. Natura&Co продала компанию американскому инвестфонду Regent LP, но российские активы в периметр этой сделки не вошли. В нашей стране производитель косметики работает с 2003 г., по крайней мере, именно в этот год был создан локальный офис «Эйвон бьюти продактс компани». В 2022 г. глобальный офис Avon прекратил инвестиции в Россию. С этого момента местная организация работала самостоятельно с полной локализацией операционных процессов. Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», это отразилось на ее выручке. Если в 2021 г. этот показатель составлял 19,8 млрд руб., то к 2024 г. он снизился до 9,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась еще сильнее – с 1,1 млрд руб. в 2021 г. до 149,7 млн руб. в позапрошлом году.
Сумма сделки между «Арнест Юнирусь» и Natura&Co составила 2,52 млрд руб., сказано в релизе, с которым ознакомились «Ведомости». С учетом добровольного взноса за приобретение актива иностранной организации общие расходы составили $62 млн (4,7 млрд руб. по курсу ЦБ – «Ведомости»). Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова говорит, что «Avon Россия» досталась «Арнест Юнирусь» по рыночной цене.
«Арнест» бизнесмена Алексея Сагала активно расширяет портфель брендов через сделки по приобретению активов. Так, она приобрела локальный бизнес американского производителя алюминиевых банок Ball Corporation, шведского косметического производителя Oriflame, а также мощности нидерландской пивной компании Heineken. Сама группа, как сказано на ее сайте, является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в России и СНГ. Но ее портфель представлен лишь марками уходовых средств, среди них – «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и проч., отмечают эксперты.
За счет покупки «Avon России» компания выходит на рынок парфюмерии и декоративной косметики, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Таким образом, по его словам, продукция группы «Арнест» будет представлена во всех категориях этого рынка.
Дычева-Смирнова считает данную сделку выгодной для всех сторон. Она полагает, что теперь «Avon Россия» получит дополнительные возможности для развития, а в портфеле «Арнест» появляется бренд, за счет которого группа сможет выйти в новые категории, расширить свою целевую аудиторию и привлечь более молодого покупателя.