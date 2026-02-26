«Р-фарм» выходит на рынок косметологии

Для дистрибуторов развитие собственного портфеля брендов – это эффективный инструмент повышения маржинальности и дифференциации ассортиментного предложения, сказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Объем инвестиций в проект при этом, по его оценкам, не превысит 100 млн руб. с учетом расходов на разработку, организацию производства, а также маркетинг. Риски при выходе на рынок для компании минимальные, считает Бурмистров. У «Р-фарма» уже есть понимание ценового позиционирования и востребованности продуктов. При этом он отметил, что решение о расширении продуктового портфеля за счет косметологических препаратов производителю было бы целесообразно принять раньше.