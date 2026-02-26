«Р-фарм» выходит на рынок косметологии

«Р-фарм» выходит на рынок косметологииДо 55% рынка препаратов для индустрии красоты в России находится в серой зоне, считают эксперты
ГК «Р-фарм» займется дистрибуцией препаратов для российского рынка эстетической медицины, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы фармацевтической компании. Также в планах – импорт оборудования для аппаратной косметологии.
На первом этапе «Р-фарм» будет поставлять инъекционные продукты европейских и азиатских производителей: препараты на основе ботулотоксина, филлеры, биоревитализанты, средства для интимной контурной пластики, стимуляторы коллагена и липолитики. Целевая аудитория продукции – косметологи, работающие в медицинских клиниках и кабинетах, уточнил представитель «Р-фарма».
Для подачи в Минздрав готовятся регистрационные досье на 19 продуктов, первые из которых должны появиться на рынке к концу 2026 г. Все они будут продаваться под единым зонтичным брендом «Р-фарм». Косметологическое направление работает внутри структуры группы, т. е. отдельное юридическое лицо под него не создавалось, пояснили в компании.
Стратегия развития косметологического сегмента «Р-фарм» предусматривает поэтапный выход на все релевантные рынки. Помимо создания портфеля инъекционных и профессиональных топических (местного применения) косметологических препаратов компания начнет поставлять оборудование для аппаратной косметологии, расходные материалы, а также материалы для пластической хирургии. В этом году «Р-фарм» также планирует запустить онлайн-площадку для продажи профессиональных косметологических препаратов и расходных материалов.
По словам представителя фармпроизводителя, порядка 30–50% обращающихся на рынке эстетической медицины продуктов находятся в серой зоне. У части из них нет регистрационных удостоверений, другие ввозятся нелегально. Это приводит к нежелательным явлениям – вплоть до летальных исходов, заключил представитель «Р-фарма». Он добавил, что компания делает акцент на безопасных препаратах и набирает в портфель продукты, доказавшие эффективность для клиник и врачей.
Объем инвестиций в новое направление представитель компании не раскрывает, отмечая, что регистрация и последующий вывод препаратов на рынок требуют значительных ресурсов. При этом он не исключают, что со временем будет налажен собственный выпуск косметологической продукции. По его словам, сейчас в «Р-фарме» обсуждается возможность выделения соответствующих мощностей.
Для дистрибуторов развитие собственного портфеля брендов – это эффективный инструмент повышения маржинальности и дифференциации ассортиментного предложения, сказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Объем инвестиций в проект при этом, по его оценкам, не превысит 100 млн руб. с учетом расходов на разработку, организацию производства, а также маркетинг. Риски при выходе на рынок для компании минимальные, считает Бурмистров. У «Р-фарма» уже есть понимание ценового позиционирования и востребованности продуктов. При этом он отметил, что решение о расширении продуктового портфеля за счет косметологических препаратов производителю было бы целесообразно принять раньше.
Объем российского рынка услуг в сфере аппаратной и инъекционной косметологии составляет 360 млрд руб., следует из подсчетов аналитиков компании «Право на здоровье» (есть у «Ведомостей»). При этом 50–55% от этого показателя, по их оценкам, приходится на услуги, проводимые вне лицензируемых медицинских учреждений: например, в коворкингах, салонах красоты и на дому.
Драйвером роста рынка, по мнению исполнительного директора компании «Право на здоровье» Ольги Гончаровой, станет развитие сочетанных протоколов, объединяющих аппаратные и инъекционные методики.
Востребованность косметологических препаратов во многом определяется соотношением цены и качества, сказала «Ведомостям» президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Лялья Садыкова. Хотя потребительская способность россиян снижается, женщины не отказываются от ухода за собой, а ищут более доступные аналоги привычных продуктов, пояснила она. В качестве основного конкурента для «Р-фарма» Садыкова назвала корейских производителей. Их продукты, в том числе инъекционные, активно продвигаются на российском рынке, сказала она. Как уточнил представитель «Р-фарма», компания собирается поставлять именно южнокорейскую продукцию.