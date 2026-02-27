Горный кластер «Три вулкана» на Камчатке может быть переформатирован

Горный кластер «Три вулкана» на Камчатке может быть переформатированТуристический проект, скорее всего, будет реализован в меньшем масштабе
Туристический кластер «Три вулкана», реализуемый группой «Интеррос» на Камчатке, с высокой степенью вероятности ждет переформатирование, говорят два собеседника «Ведомостей», близких к региону. Скорее всего, проект, объем инвестиций в который оценивался в 67 млрд руб. до 2029 г., будет реализован в значительно меньшем масштабе от запланированного.
Финансирование проекта туристического кластера международного класса вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый (парк «Три вулкана») было открыто в начале июня 2025 г. синдикатом ВЭБ.РФ и «Сбера». Инвесторами являются «Интеррос», «Васта дискавери» и АО «Корпорация Туризм.РФ». Проект реализуется по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и комплексному плану, утвержденному вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.
Проект включает в себя строительство курорта «Сопка Горячая» с геотермальными отелями «3 звезды» и «5 звезд» общим фондом 1397 номеров, оздоровительным комплексом с геотермальной лагуной, конгресс-центром, музеем, ресторанами и коммерческой недвижимостью. Предполагалось, что в состав горнолыжной инфраструктуры войдут горнолыжные трассы общей протяженностью 30 км и три гондольные канатные дороги, учебные трассы с ленточными подъемниками и детская учебная зона.
«Инфраструктура проекта рассчитана на обеспечение комфортных условий проживания и досуга гостей полуострова круглый год», – сообщалось в пресс-релизе ВЭБ.РФ 20 июня 2025 г.
Собеседник, близкий к Камчатскому краю, сказал, что инвестор рассчитывает реализовать проект горнолыжного курорта, а строительство гостиниц отдать партнерам. «Официальной информации пока нет, но в кулуарах говорят», – подтвердил информацию о переформатировании «Трех вулканов» другой источник, близкий к региону.
Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов не ответил на вопрос «Ведомостей» о перспективах «Трех вулканов». «Ведомости» направили запросы в Минэкономразвития России и губернатору Камчатки Владимиру Солодову.
«В настоящее время идет актуализация концепции проекта клиентом, для уточнения деталей предлагаем обратиться в инвестиционную компанию «Интеррос», – сказал представитель ВЭБ.РФ.
В «Интерросе» подтвердили эту информацию. Параметры и сроки реализация проекта сейчас уточняются совместно с «государственными органами власти и институтами развития», сообщили в компании.
«Строительство парка «Три вулкана» находится в активной фазе, ведутся проектно-изыскательские и подготовительные строительные работы. Проект первой очереди горнолыжного комплекса прошел государственную экспертизу. Основные строительные работы по устройству горнолыжных трасс начнутся во II квартале 2026 г. с началом строительного сезона», – сказал представитель «Интерроса».
Туристы на Камчатке
По его словам, стартовала разработка проекта сметной документации акватермального и гостиничного комплексов. В 2027 г. планируется получение результатов государственной экспертизы проекта и сразу после этого начнутся строительно-монтажные работы, отметил собеседник.
Президент России Владимир Путин 4 сентября 2025 г. на презентации результатов развития регионов ДФО, проходившей на Восточном экономическом форуме, поинтересовался безопасностью проектируемого кластера «Три вулкана». «Проект, который презентовали, «Три вулкана», там горный кластер такой для отдыха, я сейчас хочу спросить губернатора, – обратился Путин. – Там проблем-то не возникнет? Вулканы иногда извергаются» (цитата по ТАСС).
Солодов ответил, что «действующие вулканы находятся на безопасном расстоянии и позволяют насладиться зрелищем с соблюдением всех [мер] безопасности туристического маршрута».
Реализация проекта «Три вулкана» позволит достичь нового уровня и нового качества туризма на Камчатке, отмечал губернатор в 2024 г. «Это будет переход от единичного экспедиционного или приключенческого туризма к стандартизированному туристическому продукту, доступному для разных категорий – от наиболее взыскательных индивидуальных туристов до людей, которые едут с ограниченным бюджетом, рассчитывая на определенный уровень сервиса и при этом возможность посмотреть то, чем славится Камчатка <...>: действующие вулканы, термальные источники, озера и реки с медведями по берегам, берег океана», – говорил Солодов «Интерфаксу».
Цели туристов на Камчатке в основном далеки от отелей, сказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Часто туристы ночуют в нескольких местах, но в каждом месте невозможно поставить отель, чтобы им было удобно. Если это вулканы, то это турбазы у их основания, и странно было бы там строить 5-звездочные отели. Значительная часть территории [на Камчатке] – особо охраняемая, там невозможно строить ничего капитального», – рассуждает он.
В контексте проекта «Три вулкана» наиболее логична горнолыжная составляющая, но с летними программами ситуация будет сложнее, считает Ромашкин. «Это одна из сложных логистических территорий. Надо пробовать. Такой эксперимент будет требовать серьезных денег», – сообщил он «Ведомостям».
Потенциал природных достопримечательностей Камчатки настолько великий и большой, что будет востребован для туристов из других территорий, но в крае есть связанные с логистикой узкие места, которые препятствуют развитию туризма, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Туризм, очевидно, будет развиваться, но то, что массовость создать там достаточно сложно, это тоже очевидно <...> Поэтому пересмотр каких-то действий со стороны разных участвующих здесь структур, конечно, возможен», – сказал он «Ведомостям».