Горный кластер «Три вулкана» на Камчатке может быть переформатирован

Реализация проекта «Три вулкана» позволит достичь нового уровня и нового качества туризма на Камчатке, отмечал губернатор в 2024 г. «Это будет переход от единичного экспедиционного или приключенческого туризма к стандартизированному туристическому продукту, доступному для разных категорий – от наиболее взыскательных индивидуальных туристов до людей, которые едут с ограниченным бюджетом, рассчитывая на определенный уровень сервиса и при этом возможность посмотреть то, чем славится Камчатка <...>: действующие вулканы, термальные источники, озера и реки с медведями по берегам, берег океана», – говорил Солодов «Интерфаксу».