Цветы в России за пять лет подорожали почти вдвое

Импорт цветов в Россию также растет: в 2024 г. он увеличился на 16% – до $385 млн, а в 2025 г. мог прибавить еще 11% и достичь около $429 млн, по оценке НРА на основе данных ООН по международной торговле. При этом показатель все еще остается ниже уровня 2021 г., когда он составлял порядка $525 млн. Лидирующим поставщиком цветов в Россию остаются Нидерланды, отметили в НРА. По оценке агентства, доля этой страны в структуре импорта выросла с 2022 г. и сейчас составляет около 80%.