Цветы в России за пять лет подорожали почти вдвое

Цветы в России за пять лет подорожали почти вдвоеПри этом около 80% продукции остается импортной
Средняя стоимость свежесрезанного цветка в России за пять лет увеличилась примерно вдвое – до 227 руб. Такие данные на начало 2026 г. приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА) на основе подсчетов Росстата. При этом, по словам его представителя, эта категория все это время дорожала быстрее прочих непродовольственных товаров. По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в непродовольственной рознице в 2025 г. действительно наблюдалось серьезное замедление роста цен, что во многом связано с укреплением рубля.
Судя по данным Росстата, средняя стоимость свежесрезанного цветка в 2024–2025 гг. росла ежегодно примерно на 11–12%. По оценке Бурмистрова, в прошлом году этот товар подорожал на 12–14%.
Повышение цен отмечают и в рознице. Минимальный бюджет букета в крупных торговых сетях в 2026 г. увеличился год к году на 7% – до 449 руб., сообщали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Эти данные ТАСС приводил ее председатель президиума Станислав Богданов. Выросли цены и на маркетплейсах. В среднем на букет цветов в феврале 2026 г. россияне тратили около 3950 руб., говорят в сервисе Flowwow. По его данным, это на 46% больше по сравнению с 2021 г.
Иное мнение у Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ). Средняя стоимость цветочной продукции в 2026 г. в целом не изменилась по сравнению с прошлым годом, утверждает ее исполнительный директор Виктория Крылова. По ее словам, это связано с укреплением рубля: если в прошлом году курс доллара составлял около 100 руб., то сейчас – около 76 руб. При этом большая часть (порядка 80%) цветочной продукции на российском рынке импортная. В этих условиях отечественные производители вынуждены снижать цены до уровня зарубежных конкурентов, добавляет Крылова.
Импорт цветов в Россию также растет: в 2024 г. он увеличился на 16% – до $385 млн, а в 2025 г. мог прибавить еще 11% и достичь около $429 млн, по оценке НРА на основе данных ООН по международной торговле. При этом показатель все еще остается ниже уровня 2021 г., когда он составлял порядка $525 млн. Лидирующим поставщиком цветов в Россию остаются Нидерланды, отметили в НРА. По оценке агентства, доля этой страны в структуре импорта выросла с 2022 г. и сейчас составляет около 80%.
Кроме того, в цветочной отрасли есть острый дефицит квалифицированных кадров, считает Крылова. Поэтому, по ее словам, российские производители из года в год сталкиваются с тем, что рентабельность производства у них постоянно снижается. По оценкам НРА на основании данных Росстата, по итогам девяти месяцев 2025 г. рентабельность оптовой торговли цветами и растениями сократилась до 4% против 6% годом ранее.
Общий объем рынка цветов Бурмистров оценивает в 460 млрд руб. в деньгах и 2,2 млрд растений в натуральном выражении. По его оценке, в 2025 г. он вырос в рублях примерно на 15%. Схожие оценки и у консалтинговой компании Strategy Partners.