Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в 2025 году упала почти втрое

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» в 2025 году упала почти втроеСнижение было вызвано сокращением выплат по топливному демпферу и ростом операционных расходов
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в 2025 г. снизилась в 2,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года и составила 22,6 млрд руб. Об этом говорится в отчете по МСФО, опубликованном 4 марта.
Чистая прибыль группы до корректировки составила 105,5 млрд руб., что в 1,9 раза выше показателя предыдущего года (55 млрд руб). Положительная динамика обусловлена преимущественно неденежными факторами, поясняет «Аэрофлот». Это доход от страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями (68,4 млрд руб.) и положительная курсовая переоценка (41,9 млрд руб.) на фоне укрепления рубля.
Первый замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, слова которого приводит пресс-служба компании, пояснил, что в 2025 г. группа урегулировала и перевела в рубли обязательства по 30 воздушным судам, что и принесло неденежный доход в 68,4 млрд руб. Еще 41,9 млрд руб. дала положительная курсовая переоценка, в основном по лизинговым обязательствам, отметил он.
Выручка группы «Аэрофлот» в прошлом году увеличилась на 5%, составив 902,3 млрд руб. против 856,8 млрд руб. годом ранее. Пассажиропоток сохранился на уровне 55,3 млн человек, занятость кресел составила 90,2%.
Выплаты из госбюджета по топливному механизму в 2025 г. уменьшились в 4,6 раза – с 44,6 млрд руб. в 2024 г. до 9,8 млрд руб. в 2025 г. Компания объясняет это укреплением рубля и снижением экспортной цены авиакеросина.
Операционные расходы группы выросли на 0,8% до 763,6 млрд руб. Без учета эффекта от страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями и выплат по топливному демпферу операционные расходы увеличились на 9% до 864,2 млрд руб.
Основные статьи затрат продемонстрировали двузначные темпы роста.
Затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров (включая аэропортовые сборы и бортовое питание) выросли на 11% до 179,9 млрд руб. Компания также обращает внимание на повышение тарифов аэропортов, в том числе проходящих реконструкцию. Расходы на техобслуживание воздушных судов увеличились на 19% до 68 млрд руб. на фоне удорожания комплектующих и роста налета часов.
Расходы на оплату труда выросли на 31% до 130,5 млрд руб. Группа объясняет это повышением зарплаты пилотам (с октября 2024 г.), бортпроводникам и инженерному персоналу (с I квартала 2025 г.), а также с заполнением вакансий.
Расходы на авиационный керосин остались на уровне прошлого года, составив 303,8 млрд руб. Средняя стоимость тонны топлива снизилась на 4%, однако положительный эффект был нивелирован сокращением демпферных выплат. С учетом снижения бюджетных компенсаций эффективный рост затрат на топливо, по оценкам компании, составил 13%.
Показатель EBITDA группы вырос на 18,5% до 253,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA (без учета страхового урегулирования и прочих разовых статей) снизилась на 22% до 185 млрд руб., рентабельность по этому показателю снизилась до 20,5% с 28% годом ранее.
Общий долг группы «Аэрофлот» на конец 2025 г. снизился на 13% до 609,4 млрд руб. по сравнению с 703,5 млрд руб. годом ранее. Обязательства по аренде сократились на 34% до 426,4 млрд рублей на фоне укрепления рубля и урегулирования споров с иностранными лизингодателями.
При этом кредитный портфель (банковские кредиты и облигации) вырос в 3,7 раза до 167 млрд руб. В апреле и сентябре 2025 г. «Аэрофлот» разместил два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном общим объемом 75 млрд руб. Средства от сентябрьского размещения были направлены на финансирование сделок по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями.
Чистый долг на конец года составил 535,5 млрд руб., снизившись на 10,5%. Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции сократились на 30% до 73,9 млрд руб.
Финансовые результаты «Аэрофлота» выглядят слабыми в контексте ускорившегося роста расходов, проблем с авиапарком и геополитических ограничений, отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Лаура Кузнецова. Эксперт напоминает, что в 2025 г. группа наращивала закупки самолетов и запчастей, в том числе для импортозамещения и поддержания летной годности действующего парка, напоминает эксперт. Хотя это и поддерживает трафик, но усиливает капиталоемкость и инвестиционные потребности, констатирует она.
По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в 2026 г. скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» может составить 25-35 млрд руб, что выше уровня 2025 г., но заметно ниже показателя 2024 гг. (64,2 млрд руб.) Основным драйвером роста прибыли станет увеличение международных перевозок и сохранение высокой загрузки рейсов, полагает он.
Существенного восстановления рентабельности в этом году Чернов не ожидает из-за роста операционных расходов. При этом объем господдержки снизился, а демпферные выплаты сократились более чем в четыре раза в годовом выражении, отмечает эксперт. В этих условиях маржинальность может стабилизироваться, но вернуться к уровням 2023-2024 гг. компании будет сложно, констатирует Чернов. По его мнению, более вероятно, что маржа по EBITDA составит 19–21%.
«Аэрофлот» стремится сохранить пассажиропоток в 2026 г. на уровне прошлого года, но восстановить рентабельность группе будет сложно из-за высокой волатильности цен на топливо и неопределенной ситуации на Ближнем Востоке, считает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.
Ключевыми рисками для финансовых показателей «Аэрофлота» в 2026 г. будут политическая напряженность на Ближнем Востоке, возможное замедление прироста пассажиропотока, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов, а также макроэкономическая ситуация, отмечает эксперт.
Рынок сдержанно отреагировал на публикацию отчетности компании. В ходе торговой сессии 4 марта стоимость акций «Аэрофлота» на Московской бирже снижалась на 0,8–2%. На 18:00 мск одна акция компании стоила 52,87 руб., что на 2% меньше показателя на момент завершения предыдущей торговой сессии. Капитализация снизилась до 209 млрд руб.