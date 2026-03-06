АКИТ попросила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры – Ozon, Wildberries, «Магнит» и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Соответствующее письмо за подписью президента ассоциации Артема Соколова в адрес Мишустина есть в распоряжении «Ведомостей». В АКИТ считают, что предложенные меры могут привести к монополизации рынка доставки и росту цен на товары для покупателей.