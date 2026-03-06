АКИТ попросила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли

АКИТ попросила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе почтовой отраслиДокумент вводит сбор с операторов доставки и лицензирование отрасли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры – Ozon, Wildberries, «Магнит» и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Соответствующее письмо за подписью президента ассоциации Артема Соколова в адрес Мишустина есть в распоряжении «Ведомостей». В АКИТ считают, что предложенные меры могут привести к монополизации рынка доставки и росту цен на товары для покупателей.
Речь идет о разработанном Минцифры проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части реформирования регулирования почтовой отрасли. Документ готовится для поддержки «Почты России».
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам