Экспорт российских кормов для домашних животных достиг рекорда

Крупнейшим покупателем российских кормов для животных в 2025 г. остается Белоруссия. За прошедший год она приобрела около 54 000 т продукции почти на $176 млн. Многие страны не поставляют такие товары в Белоруссию из-за санкций, указывает президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. В таких условиях, по его словам, местным компаниям проще закупать их у российских производителей. Торговле также способствует и то, что обе страны входят в Евразийский экономический союз с упрощенными таможенными процедурами и взаимным признанием ветеринарных сертификатов, а также географическая близость двух государств, добавляет руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Еще одним фактором здесь, по его мнению, является более низкая стоимость российских кормов в сравнении с европейскими.