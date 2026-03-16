Экспорт российских кормов для домашних животных достиг рекорда

Экспорт российских кормов для домашних животных достиг рекордаРазвитию этого сегмента в самой стране способствует выход на рынок крупных агрохолдингов
Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 г. достиг 106 000 т в натуральном выражении и $256 млн – в денежном. Такие данные приводит федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. По его информации, поставки такой продукции в рублях выросли на 23% год к году. Представитель компании также уточняет, что это рекордный показатель за всю историю сегмента, предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 г., тогда отечественные производители таких товаров заработали на экспорте $227 млн. При этом в натуральном выражении, как уточняют в «Агроэкспорте», поставки остались примерно на уровне предыдущего года.
Крупнейшим покупателем российских кормов для животных в 2025 г. остается Белоруссия. За прошедший год она приобрела около 54 000 т продукции почти на $176 млн. Многие страны не поставляют такие товары в Белоруссию из-за санкций, указывает президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. В таких условиях, по его словам, местным компаниям проще закупать их у российских производителей. Торговле также способствует и то, что обе страны входят в Евразийский экономический союз с упрощенными таможенными процедурами и взаимным признанием ветеринарных сертификатов, а также географическая близость двух государств, добавляет руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Еще одним фактором здесь, по его мнению, является более низкая стоимость российских кормов в сравнении с европейскими.