Ритейлер «Светофор» за год закрыл более чем 10% своих магазинов

Ритейлер «Светофор» за год закрыл более чем 10% своих магазиновЭто следствие высокой конкуренции в отдельных городах и активного развития онлайн-торговли
Сеть жестких дискаунтеров «Светофор» в 2025 г. сократила число торговых объектов на 315 шт., подсчитало агентство Infoline. По его данным, если в начале прошлого года у нее было 2720 магазинов, то к концу их стало 2405. Таким образом, количество точек уменьшилось на 11,6%. Причем закрывались не только супермаркеты, но и более крупные форматы, например гипермаркет «Проспект» на 6000 кв. м в Барнауле и 31 магазин «Маяк», уточняют в Infoline. Запрос в «Светофор» остался без ответа.
Сама сеть начала работать в 2009 г. по модели жестких дискаунтеров – с минимальными ценами, базовым ассортиментом бюджетных товаров и сокращенными расходами на оформление магазинов и персонал. Она входит в группу «Торгсервис», принадлежащую Сергею и Андрею Шнайдерам. К 2020 г. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в стране. Выручка ритейлера тогда увеличилась год к году почти на 39% до 201 млрд руб. А спустя год компания вошла в десятку крупнейших игроков данного сегмента, а ее владельцы тогда впервые попали в список 200 богатейших россиян журнала Forbes, заняв там 182-е место с состоянием около $650 млн. И судя по рейтингам Infoline, сеть сохраняла свою позицию в топ-10 вплоть до 2025 г. Тогда она стала пятым крупнейшим продуктовым ритейлером в России с выручкой около 394 млрд руб. (-3% год к году).