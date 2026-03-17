Ритейлер «Светофор» за год закрыл более чем 10% своих магазинов

Сама сеть начала работать в 2009 г. по модели жестких дискаунтеров – с минимальными ценами, базовым ассортиментом бюджетных товаров и сокращенными расходами на оформление магазинов и персонал. Она входит в группу «Торгсервис», принадлежащую Сергею и Андрею Шнайдерам. К 2020 г. «Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в стране. Выручка ритейлера тогда увеличилась год к году почти на 39% до 201 млрд руб. А спустя год компания вошла в десятку крупнейших игроков данного сегмента, а ее владельцы тогда впервые попали в список 200 богатейших россиян журнала Forbes, заняв там 182-е место с состоянием около $650 млн. И судя по рейтингам Infoline, сеть сохраняла свою позицию в топ-10 вплоть до 2025 г. Тогда она стала пятым крупнейшим продуктовым ритейлером в России с выручкой около 394 млрд руб. (-3% год к году).