Российский рынок агродронов может достичь 22 млрд рублей в 2026 году

Российский рынок агродронов может достичь 22 млрд рублей в 2026 годуСтимулом для роста может стать сокращение дистанции обработки сельхозугодий и времени подачи плана полета
В 2026 г. российский рынок аграрных БПЛА может вырасти на 20–25% и составить 18–22 млрд руб. Такие подсчеты сделал резидент Центра беспилотных систем и технологий компания Wheelies (разрабатывает решения для управления дронами) по результатам опроса 120 интеграторов цифровых агротехнологий, представителей агрохолдингов и поставщиков сельскохозяйственной техники.
Рост будет связан со снятием государством нормативных барьеров и объявленными планами по росту обработанных площадей. Минтранс утвердил 15 января приказ, согласно которому время подачи плана полета для авиахимработ сокращено с суток до одного часа. А в обновленный Роспотребнадзором СанПиН 2.1.3684-21 10 марта были внесены поправки, которые выводят агродроны из серой зоны. В частности, дистанция, на которой агродроны могли обрабатывать сельхозугодья, сокращена с 2 км до 700 м от населенных пунктов, источников воды, заповедников и ферм и проч. Это решение в этом году освобождает в разы количество площадей, на которых можно применять аппараты.