Российский рынок агродронов может достичь 22 млрд рублей в 2026 году

Рост будет связан со снятием государством нормативных барьеров и объявленными планами по росту обработанных площадей. Минтранс утвердил 15 января приказ, согласно которому время подачи плана полета для авиахимработ сокращено с суток до одного часа. А в обновленный Роспотребнадзором СанПиН 2.1.3684-21 10 марта были внесены поправки, которые выводят агродроны из серой зоны. В частности, дистанция, на которой агродроны могли обрабатывать сельхозугодья, сокращена с 2 км до 700 м от населенных пунктов, источников воды, заповедников и ферм и проч. Это решение в этом году освобождает в разы количество площадей, на которых можно применять аппараты.