Сбербанк начал искать покупателей на активы банкротящегося агрохолдинга KPI Agro

Сбербанк продает права требования к ООО «Агрохолдинг Кипиай». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте принадлежащей финансовой организации торговой площадки Portal Da. Сумма требований там не указана, но за лот «Сбер» намерен выручить 1,13 млрд руб. Там также сказано, что обеспечением по этим кредитам выступают пять земельных участков на 47 531 га ( четыре – в Чувашии и один – в Нижегородской области), которые можно использовать для выращивания яровой и озимой пшеницы, рапса, кукурузы, ячменя, гречихи, сои, а также однолетних и многолетних трав.