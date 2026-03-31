ФАС обвинила «Русал» в завышении цен на алюминий в России

ФАС обвинила «Русал» в завышении цен на алюминий в РоссииЦенообразование компании по-прежнему основано на индикаторах европейского рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Русал» о необходимости изменения условия договоров на поставку алюминия, из-за которых цены на металл для российских потребителей превышают экспортные. Об этом говорится в сообщении службы от 30 марта.
В нем отмечается, что компания учитывала в формуле ценообразования для российских потребителей региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. При этом сейчас, по оценке ФАС, европейский рынок утратил репрезентативность для России в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже.
