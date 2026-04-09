Какие компании вошли в топ рейтинга «Медиалогии» по ESG-повесткеЛидирующие позиции заняли нефтегазовые компании и крупные госкорпорации
«Роснефть», «Сбербанк», «Росатом» и другие компании оказались среди лидеров в рейтинге по цитируемости в СМИ в феврале по трем ключевым направлениям ESG-повестки: экологическая и социальная ответственность, а также поддержка спорта. Его опубликовала система «Медиалогия». Для нее это новый продукт.
В топ-10 компаний в контексте «поддержка спорта» первые три места заняли «Роснефть» (медиаиндекс – 4953), Сбербанк (3321,1) и «Ростелеком» (1993,9). Следом идут РЖД, «Сибур», «Росатом», «Норникель», «Газпром» и др.
«Медиалогия» выделила по три главных инфоповода от каждой компании-лидера. К примеру, «Роснефть» в феврале провела в Сочи XIV Зимние спортивные игры компании, в Тюмени – корпоративный забег «Лыжня Роснефти». При этом число регулярно занимающихся спортом сотрудников в 2025 г. превысило 134 000, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Сбербанк представил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву проекты по развитию спортивной инфраструктуры в регионе. А «Ростелеком» в рамках сотрудничества с Континентальной хоккейной лигой организовал тур трофея турнира – Кубка Гагарина – по регионам Северо-Запада России.
По направлению «экологическая ответственность» первое место в рейтинге «Медиалогии» заняла «Газпром нефть» (медиаиндекс – 6576,3), в пятерке также «Роснефть» (5788,8), «Росатом» (5361,4), Сбербанк (4442,7) и «Сибур» (3803,4).
«Медиалогия» отметила новую долгосрочную экологическую программу «Газпром нефти» до 2035 года и планы «Росатома» по переработке опасных промышленных отходов полигона «Красный Бор» под Санкт-Петербургом с помощью технологии геополимеризации. «Роснефть» отметилась попаданием ESG-рейтинги международного агентства World Benchmarking Alliance (WBA), а также защитой и изучением популяций серых китов и белых медведей.
Первое место в рейтинге социальной ответственности компаний занял Сбербанк (медиаиндекс – 12827,8). Следом идут «Добро.РФ» (11336,4), «Роснефть» (6306,1), МТС (4176,1) и «Лента» (3886,3).
Сбербанк сообщил о масштабирование социальных инициатив в отчетности за 2025 г., указывает «Медиалогия». «Добро.РФ» получило ацетилирование благодаря поручению Президента РФ Владимира Путина расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи дружественным странам.
«Роснефть» попала в тройку в каждом из новых рейтингов «Медиалогии», подтвердив статус одной из самых социально ориентированных компаний страны. Компания активно работает по всем направлениям ESG, в частности, активно внедряет программу по сокращению выбросов метана и достижению углеродной нейтральности к 2050 г., а также реализует множество мероприятий в области социальной политики и охраны окружающей среды, обращает внимание доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. В феврале 2026 г. было множество информационных поводов, позволивших компании продемонстрировать свое лидерство в этой сфере, отмечает он.
Эксперт напоминает, что компания продолжает масштабные исследования в Арктике, включая мониторинг популяций серых китов, белых медведей, диких северных оленей и моржей, что традиционно получает широкий охват в СМИ. При этом 19 февраля отмечался Всемирный день защиты морских млекопитающих, а 27 февраля – Международный день белого медведя, что стало хорошим поводом обратить внимание на результаты деятельности компании в этой сфере, указывает Андрианов.
Но важнейшим информационным поводом февраля, по мнению Андрианова, стало решение WBA признать «Роснефть» лучшей российской нефтегазовой компанией в четырех рейтингах справедливого энергетического перехода, социальных инициатив и гендерного равенства в рамках оценки деятельности 2 000 крупнейших мировых компаний.