Доходы от продажи лицензий на недра в 2025 году выросли впервые за четыре года

Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми ознакомились «Ведомости». Показатель увеличился впервые с 2021 г. – тогда он составлял 69,6 млрд руб., а затем постепенно снизился примерно до 24 млрд руб. в 2024 г.