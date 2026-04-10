Доходы от продажи лицензий на недра в 2025 году выросли впервые за четыре года

Этому способствовал интерес инвесторов к месторождениям металлов
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2025 г. увеличился на 29% по сравнению с показателем предыдущего года и составил около 31 млрд руб. Об этом говорится в материалах Роснедр, с которыми ознакомились «Ведомости». Показатель увеличился впервые с 2021 г. – тогда он составлял 69,6 млрд руб., а затем постепенно снизился примерно до 24 млрд руб. в 2024 г.

Рост доходов был обеспечен за счет проведения аукционов на участки недр с запасами и ресурсами твердых полезных ископаемых (ТПИ), следует из материалов Роснедр. Объем разовых платежей победителей таких аукционов в прошлом году составил 25,1 млрд руб. Объем доходов от аукционов на участки с запасами и ресурсами углеводородного сырья (УВС) снижался четвертый год подряд, составив 3,8 млрд руб. Их доля в общих доходах снизилась до 12%, тогда как до 2021 г. включительно они обеспечивали большую часть поступлений, следует из материалов ведомства.

