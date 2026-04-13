Бизнес

Госзакупки российских автомобилей существенно снизились

На фоне удорожания техники у хозяйствующих субъектов остается все меньше возможностей для обновления автопарка
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2026 г. количество тендеров на приобретение легковых и легких коммерческих автомобилей снизилось по сравнению с I кварталом 2025 г. на 26% в штуках и на 19% в деньгах. Такие сведения для «Ведомостей» на основе данных публичной части госзакупок собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан».

В январе – марте 2026 г. было проведено 1347 тендеров на общую сумму 6,99 млрд руб. по перечню марок автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими. Согласно последнему актуальному перечню Минпромторга, в приоритетный список для госзакупок включено 15 брендов: «АвтоВАЗ», «Москвич», «УАЗ», «ГАЗ», Sollers, Evolute, Voyah, Haval, Xcite, Aurus, Kaiyi, Baic, «Амберавто», SWM и Citroen.

