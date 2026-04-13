Страны Персидского залива в марте на треть сократили добычу нефти

Страны Персидского залива в марте на треть сократили добычу нефтиЭто будет способствовать сохранению высоких цен на нефть
В марте 2026 г. добыча нефти странами Персидского залива на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном снизилась на 33%, или на 8 млн барр./сутки, к уровню февраля этого года до 16,5 млн барр./сутки. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных опубликованного 13 апреля ежемесячного доклада ОПЕК.
Наиболее существенно в марте сократили добычу Ирак – в 2,6 раза к уровню предыдущего месяца до 1,6 млн барр./сутки, Кувейт – в 2 раза до 1,2 млн барр./сутки, ОАЭ – на 45% до 1,9 млн барр./сутки и Саудовская Аравия – на 23% до 7,8 млн барр./сутки. В абсолютном выражении добыча Ирака снизилась на 2,6 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – на 2,3 млн барр./сутки, ОАЭ – на 1,5 млн барр./сутки, Кувейта – на 1,4 млн барр./сутки.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам