Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Страны Персидского залива в марте на треть сократили добычу нефти

Это будет способствовать сохранению высоких цен на нефть
Василий Милькин
KARIM SAHIB / AFP
KARIM SAHIB / AFP

В марте 2026 г. добыча нефти странами Персидского залива на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном снизилась на 33%, или на 8 млн барр./сутки, к уровню февраля этого года до 16,5 млн барр./сутки. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных опубликованного 13 апреля ежемесячного доклада ОПЕК.

Наиболее существенно в марте сократили добычу Ирак – в 2,6 раза к уровню предыдущего месяца до 1,6 млн барр./сутки, Кувейт – в 2 раза до 1,2 млн барр./сутки, ОАЭ – на 45% до 1,9 млн барр./сутки и Саудовская Аравия – на 23% до 7,8 млн барр./сутки. В абсолютном выражении добыча Ирака снизилась на 2,6 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – на 2,3 млн барр./сутки, ОАЭ – на 1,5 млн барр./сутки, Кувейта – на 1,4 млн барр./сутки.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь