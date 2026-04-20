Красная икра в рознице подешевела на 15%

У опрошенных «Ведомостями» игроков рынка похожие данные. Так, по словам представителя торговой сети «Перекресток» (входит в X5), в январе – марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15–18%. Абсолютные цифры там не назвали, как и долю продукции из горбуши. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили, что у крупных федеральных ритейлеров данный товар в I квартале подешевел в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Председатель президиума организации Станислав Богданов уточнил, что минимальная цена баночки красной икры весом 75 г сейчас составляет 435 руб., а весом 95 г – 550 руб. Во «Вкусвилле», «Магните», «Азбуке вкуса», Metro и «О’кей» на запросы «Ведомостей» не ответили.