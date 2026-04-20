Красная икра в рознице подешевела на 15%Это связано с ростом предложения этого товара на рынке
Средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России по итогам I квартала 2026 г. составила 9387 руб. Об этом говорится в материалах Росстата. Это на 1,8% дешевле, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом полочная цена икры горбуши, которая является основным продуктом в данной категории, за этот же период снизилась на 14% до 9100 руб. за 1 кг, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.
У опрошенных «Ведомостями» игроков рынка похожие данные. Так, по словам представителя торговой сети «Перекресток» (входит в X5), в январе – марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15–18%. Абсолютные цифры там не назвали, как и долю продукции из горбуши. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщили, что у крупных федеральных ритейлеров данный товар в I квартале подешевел в среднем на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Председатель президиума организации Станислав Богданов уточнил, что минимальная цена баночки красной икры весом 75 г сейчас составляет 435 руб., а весом 95 г – 550 руб. Во «Вкусвилле», «Магните», «Азбуке вкуса», Metro и «О’кей» на запросы «Ведомостей» не ответили.