Главная / Бизнес /

Выручка фирм с турецким участием в 2025 году упала

Но их число с 2021 года выросло втрое
Илья Лакстыгал
Александр Соколов
Турецкий бизнес в России быстро рос с 2021 г., но в 2025 г. столкнулся с ограничениями из-за состояния российской экономики и перемен в логистике
Турецкий бизнес в России быстро рос с 2021 г., но в 2025 г. столкнулся с ограничениями из-за состояния российской экономики и перемен в логистике / Алексей Андронов / ТАСС

Число компаний с турецким участием в России с 2022 г. выросло почти втрое до 1608 юридических лиц (2,4% всех фирм с иностранным участием). Но их общая выручка упала в 2025 г. после роста три года подряд, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных СПАРК, а также сервиса проверки контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС.

В 2021 г. в России было 568 компаний с турецким участием. Из них 390 продолжают свою работу в 2026 г. В 2021 г. общая выручка этих компаний составила, по расчетам «Ведомостей», 488 млрд руб., по расчетам Rusprofile – 292 млрд руб. Разница объясняется тем, что в части компаний турецкие акционеры сменили европейских после 2021 г. В 2022 г., по данным Rusprofile, было учреждено 127 компаний с турецкими акционерами, их общая выручка выросла за этот год до 541 млрд руб. («Ведомости») или 572 млрд руб. (Rusprofile). В 2023 г. турецкие юрлица создали в России еще 167 компаний, их выручка достигла 664 млрд руб. (расчеты Rusprofile и «Ведомостей» совпадают). В 2024 г. образовано 194 компании, выручка составила 754 млрд руб. (или 753 млрд руб., по расчетам Rusprofile). В 2025 г. образовано еще 194 компании, но общая выручка упала до 708 млрд руб. (или 715 млрд руб. у Rusprofile). В первые три месяца 2026 г. учреждена 31 компания. Всего с 2021 г. было создано 350 компаний с турецким участием.

