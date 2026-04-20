Выручка фирм с турецким участием в 2025 году упала

В 2021 г. в России было 568 компаний с турецким участием. Из них 390 продолжают свою работу в 2026 г. В 2021 г. общая выручка этих компаний составила, по расчетам «Ведомостей», 488 млрд руб., по расчетам Rusprofile – 292 млрд руб. Разница объясняется тем, что в части компаний турецкие акционеры сменили европейских после 2021 г. В 2022 г., по данным Rusprofile, было учреждено 127 компаний с турецкими акционерами, их общая выручка выросла за этот год до 541 млрд руб. («Ведомости») или 572 млрд руб. (Rusprofile). В 2023 г. турецкие юрлица создали в России еще 167 компаний, их выручка достигла 664 млрд руб. (расчеты Rusprofile и «Ведомостей» совпадают). В 2024 г. образовано 194 компании, выручка составила 754 млрд руб. (или 753 млрд руб., по расчетам Rusprofile). В 2025 г. образовано еще 194 компании, но общая выручка упала до 708 млрд руб. (или 715 млрд руб. у Rusprofile). В первые три месяца 2026 г. учреждена 31 компания. Всего с 2021 г. было создано 350 компаний с турецким участием.