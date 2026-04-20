Росприроднадзор хочет взыскать 5 млрд рублей с владельца сухогруза Yong Xing 56

Росприроднадзор хочет взыскать 5 млрд рублей с владельца сухогруза Yong Xing 56Претензии связаны с загрязнением Японского моря в результате затопления судна с партией глинозема
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) подала в Арбитражный суд Хабаровского края иск о взыскании 5 млрд руб. с китайской Ningbo Rongzheng Shipping, следует из данных картотеки суда. Претензии связаны с вредом, причиненным Японскому морю в результате затопления в 2023 г. принадлежащего компании сухогруза Yong Xing 56.
9 апреля суд направил в адрес торгово-промышленной палаты Хабаровского края пакет судебных документов для их перевода на китайский язык. Исковое заявление суд принял к производству в начале октября 2025 г. Других деталей в материалах дела нет.
