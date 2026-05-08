Росимущество уточнило условия аукциона по продаже «Южуралзолота»Итоги торгов будут объявлены 18 мая
Итоги аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий станут известны 18 мая 2026 г. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Росимущества. Ведомство планирует объявить аукцион 8 мая 2026 г. Сбор заявок на участие в торгах продлится пять рабочих дней – до 15 мая 2026 г.
Аукцион будет признан состоявшимся даже в случае участия в нем одного претендента, подавшего заявку и предусмотренный документацией торгов комплект документов. Прием заявок будет вестись на площадке «Росэлторг». Потенциальный покупатель должен внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов – 32,4 млрд руб.
