Экспортная цена российского газа в 2026 году может вырасти на 11%

Средняя экспортная цена российского газа в 2026 г. вырастет на 11% к уровню прошлого года до $290 за 1000 куб. м. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Он подготовлен на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний. В 2025 г. средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% до $261 за 1000 куб. м.