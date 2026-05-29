В России впервые за последние годы не появилось ни одного иностранного бренда

С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Там уточняется, что за пять месяцев 2025 г. в стране свои офлайн-точки открыли минимум девять международных игроков, включая испанскую ювелирную марку Pdpaola, белорусский бренд одежды Mua и итальянскую Kappa. По итогам же всего 2025 года их число достигло 12 против 24 в 2024 г. и такого же количества в 2023 г., сказано в документе. Неполное первое полугодие 2026 г. фактически стало «антирекордом» по числу новых международных брендов, констатирует руководитель отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев. По его словам, подобной ситуации рынок не фиксировал ни в 2020 г. во время локдауна, ни даже в первой половине 2022 г. Для сравнения: в 2019 г., по его подсчетам, на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 2020 г. – 23, а в 2021 и 2022 гг. – по 16.