В России впервые за последние годы не появилось ни одного иностранного бренда

В России впервые за последние годы не появилось ни одного иностранного брендаМеждународные ритейлеры сокращают активность на фоне снижения спроса и падения трафика ТЦ
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Там уточняется, что за пять месяцев 2025 г. в стране свои офлайн-точки открыли минимум девять международных игроков, включая испанскую ювелирную марку Pdpaola, белорусский бренд одежды Mua и итальянскую Kappa. По итогам же всего 2025 года их число достигло 12 против 24 в 2024 г. и такого же количества в 2023 г., сказано в документе. Неполное первое полугодие 2026 г. фактически стало «антирекордом» по числу новых международных брендов, констатирует руководитель отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев. По его словам, подобной ситуации рынок не фиксировал ни в 2020 г. во время локдауна, ни даже в первой половине 2022 г. Для сравнения: в 2019 г., по его подсчетам, на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 2020 г. – 23, а в 2021 и 2022 гг. – по 16.
Другие опрошенные «Ведомостями» консультанты также не зафиксировали появления в этом году ни одного нового иностранного бренда, по крайней мере по итогам I квартала 2026 г. Лишь в NF Group отметили выход в нашу страну австрийского производителя горнолыжной экипировки Zanier, представленного через сеть «Спортмастер». Впрочем, как уточняют там, речь идет не о полноценной работе в стране, а скорее об ограниченной дистрибуции продукции через партнера.
Среди брендов, продолжающих работать в России, но без открытия новых точек, в CORE.XP называют итальянского производителя бытовой техники De’Longhi, Pdpaola, Mua, обувных ритейлеров Doucal’s, Beau Today и Emiliano Zapato, а также турецкую сеть кофеен Colombia Coffee.
Экспансию в 2025–2026 гг. продолжили только итальянский спортивный бренд Kappa, турецкий производитель бытовой техники Beko и китайский мебельный бренд Jinkailai, говорится в отчете компании.
Иностранные компании сейчас не готовы инвестировать в российский рынок, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Как считают в CORE.XP, сказывается общий макроэкономический фон и охлаждение потребительского спроса. Так, индекс потребительской уверенности граждан в I квартале 2026 г. снизился на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до минус 12%, сообщал Росстат. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отмечает также снижение трафика в торговых центрах. По его подсчетам, их посещаемость в январе – апреле 2026 г. была примерно на 2% ниже, чем годом ранее. По итогам же всего 2025 года показатель сократился год к году примерно на 3%. При этом до докризисного уровня рынок так и не восстановился: в прошлом году трафик по России был на 25–26% меньше, чем в 2019 г., уверяет эксперт.
Еще одна причина снижения активности международных брендов – ситуация на Ближнем Востоке. По крайней мере так считает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. По ее словам, Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для зарубежных поставок. Этому способствовал и рост торговли между Россией и ОАЭ: за последние пять лет товарооборот между странами, по словам Кермедчиевой, увеличился втрое и достиг почти $10 млрд. Однако обострение конфликта между Ираном, США и Израилем нарушило привычные маршруты авиадоставки. Это привело к росту тарифов на перевозку, задержкам поставок коллекций и дополнительному давлению на цены. К примеру, стоимость доставки для частных клиентов, как утверждает Кермедчиева, с начала военного обострения увеличилась на 30–50%.
Исключение – бьюти-сегмент, добавляет она. По мнению эксперта, корейские косметические марки, в частности, по-прежнему выходят на российский рынок через оптовые поставки или прямые представительства, в том числе потому, что это направление практически не зависит от сезонности. До конца года она ожидает появления еще как минимум 10 новых бьюти-брендов в России.
Российский рынок за последние несколько лет сильно изменился, отмечает Васильев. По его словам, значительную часть ниш, освободившихся после ухода западных компаний, уже заняли российские бренды, а также новые локальные проекты и игроки из дружественных стран. Посещаемость же торговых центров, на его взгляд, сейчас все меньше зависит от присутствия там глобальных марок и все больше от того, насколько удачно подобраны арендаторы – есть ли в торговом центре рестораны, развлечения и сервисы, а также насколько комфортно там проводить время. Впрочем, признает он, для части крупных моллов премиального и суперрегионального форматов наличие известных иностранных операторов по-прежнему остается важным элементом позиционирования и привлечения аудитории.
Между тем в текущем году нашу страну покинули не менее семи международных игроков, включая турецкие Les Benjamins и Karaca Home и казахстанский Gaissina, перечисляет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Оставшиеся же иностранные бренды в условиях повышенной налоговой нагрузки и высокой ключевой ставки выбирают осторожную стратегию и развиваются через уже существующие каналы – маркетплейсы, локальных дистрибуторов или нишевые форматы без долгосрочных обязательств, говорит эксперт. В текущем году она ожидает выход на рынок еще не более 10 новых зарубежных брендов, а с учетом локальных марок их общее число вряд ли превысит 30, говорит Кузнецова.