Онлайн-продавцы стали чаще запускать собственные интернет-магазины

Онлайн-продавцы стали чаще запускать собственные интернет-магазиныЭто позволяет меньше зависеть от маркетплейсов и самим устанавливать цены
Компании, работающие в сфере интернет-торговли, по итогам прошлого года зарегистрировали 9755 новых доменов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Рег.решения» от «Рег.ру». По его данным, это на 12% больше, чем было в 2024 г. Число таких сайтов заметно увеличилось за последние четыре года: если в 2022 г. появилось 2400 новых доменов, то годом позже уже 8900. В 2024 г. организации данной специализации завели уже 8697 страниц, уточняется в исследовании.
Общее же количество доменов в специализированных зонах .market, .shop, .store и .trade в «Рег.решениях» оценивают в 30 300 шт. Прирост за год составил 5,3%. Самый заметный рост показала зона .shop (+15%). При этом наиболее популярной остается зона .store, на которую приходится 51% всех ресурсов. Доля же .shop составляет 46%.
Чаще всего регистрируют новые домены компании и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на розничной торговле (18%). Еще по 12% приходится на представителей оптовой торговли, разработки программного обеспечения и IT-консалтинга. Около 4% составляют компании из сферы информационных технологий, по 3% – бизнесы, связанные с торговлей автомобилями, рекламой и маркетинговыми исследованиями. Лидерство по числу новых ресурсов сохраняет Москва (33% от всех открытых в 2025 г. доменов), затем следуют Санкт-Петербург (10%), Московская область (8%), Краснодарский край (4%) и Татарстан (3%).
Увеличение числа регистраций новых доменов связано с желанием продавцов снизить зависимость от крупных маркетплейсов, объясняется в исследовании. Предприниматели все чаще развивают собственные интернет-магазины, совмещая их с работой на сторонних площадках. Это дает им возможность самостоятельно управлять ценами, ассортиментом, клиентской базой и повторной реализацией, говорят в сервисе. «Чаще всего селлеры используют гибридную стратегию: магазин на маркетплейсе и собственный сайт для лояльной аудитории, чтобы не платить дополнительные комиссии площадкам», – отмечает директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений» Иван Грибов.
По его словам, если тарифы у маркетплейсов продолжат расти, тренд на развитие собственных онлайн-ресурсов может ускориться.
Впрочем, опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что пока говорить о массовой миграции продавцов преждевременно. Рост числа доменов на 12% сам по себе об этом не свидетельствует, отмечает глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров. И в целом подобную динамику он считает нормальной для отрасли. Нейросети позволяют сделать сайт буквально за полчаса без специальных знаний, поэтому многие продавцы регистрируют не полноценные интернет-магазины, а одностраничные лендинги под отдельные товары или рекламные акции, поясняет он.
Реальные работающие онлайн-ресурсы, по оценке Федорова, есть лишь у 5% селлеров. Это в основном игроки из сфер косметики, БАДов, зоотоваров и нишевой продукции для хобби. При этом массовые категории, включая бытовую технику, по-прежнему сильно зависят от маркетплейсов из-за их аудитории и логистики, резюмирует он.
«Маркетплейс дает готовый трафик и конверсию, тогда как собственный сайт предполагает затраты на рекламу, поддержку, возвраты и продвижение», – напоминает Федоров. Он также добавляет, что такие интернет-магазины больше подходят производителям, а не обычным продавцам.
Представитель Wildberries говорит, что увеличение интереса к собственным сайтам – признак взросления рынка электронной коммерции и развития брендов. По мере роста бизнеса предприниматели стремятся диверсифицировать каналы продаж и усиливать прямую коммуникацию с покупателями, объясняет он. При этом маркетплейсы, по его мнению, по-прежнему остаются ключевой точкой входа для малого и среднего бизнеса в электронной коммерции.
По данным совместного исследования Wildberries и «Контур.Фокуса», в марте 2026 г. число продавцов на таких площадках в Москве и Московской области выросло год к году на 28%, в Дагестане – на 60%, в Нижегородской области – на 36%, в Ростовской – на 34%. В компании также отмечают, что многие предприниматели сначала развивают бизнес на маркетплейсах, а уже затем запускают собственные онлайн-магазины. По собственным данным, сейчас число продавцов на Wildberries превышает 1 млн.
Запуск собственных онлайн-площадок представитель «Яндекса» связывает с желанием бизнеса получить более контролируемый канал продаж, снизить зависимость от правил площадок и повысить маржинальность. По его словам, это возможность для выращивания собственной аудитории, создания эксклюзивных предложений и увеличения среднего чека. Ozon же основным трендом рынка называет мультиканальность. В компании считают, что предпринимателям важно присутствовать во всех каналах, где есть покупатели их продукции. При этом маркетплейсы остаются удобной инфраструктурой для продавцов, поскольку они берут на себя ответственность за расходы на логистику, прием платежей, возвраты и клиентскую поддержку.
Одновременно Ozon и «Яндекс» уже развивают сервисы и для предпринимателей, которые запускают собственные интернет-магазины. Так, первый онлайн-ритейлер с апреля предлагает селлерам подключать «Ozon доставку» и интернет-эквайринг Ozon Pay, у второго же есть сервис Yandex KIT для создания интернет-магазинов.