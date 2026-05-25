Новак оценил долю малого бизнеса на маркетплейсах в 80%

В 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. Как отметил гендиректор МСП Александр Исаевич, в течение года количество ИП среди молодых граждан выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди граждан, открывших ИП, также есть 3500 несовершеннолетних. В сравнении с 2025 г. этот показатель почти не изменился.