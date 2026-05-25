Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS11,273+0,33%CNY Бирж.10,51-0,19%IMOEX2 625,25-0,02%RTSI1 161,39-0,02%RGBI119,22-0,09%RGBITR783,520%
Главная / Бизнес /

Новак оценил долю малого бизнеса на маркетплейсах в 80%

Ведомости

Субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня составляют около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Новака, на цифровых торговых площадках работают около 1 млн продавцов, из которых подавляющее большинство относится к сектору малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Для его реализации подготовлены необходимые подзаконные акты, часть из которых уже утверждена.

В рамках поручения президента России планируется создать 100 техно- и бизнес-парков. В 2025 г. были отобраны 31 проект в 25 регионах страны, а сейчас продолжается прием заявок на следующий этап программы.

Новак также отметил работу сети центров «Мой бизнес», которые действуют во всех регионах страны как фронт-офисы платформы МСП. По его данным, в России создано около 400 таких центров. На платформе зарегистрировались уже 1,6 млн пользователей, а общее число оказанных юридически значимых услуг превысило 1,8 млн.

В 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. Как отметил гендиректор МСП Александр Исаевич, в течение года количество ИП среди молодых граждан выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди граждан, открывших ИП, также есть 3500 несовершеннолетних. В сравнении с 2025 г. этот показатель почти не изменился.

30 апреля «Ведомости» писали, что представители бизнеса направили Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – письмо с новым пакетом предложений для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах.

В документе предлагается закрепить порядок изъятия, документирования, хранения и уничтожения контрафактной продукции, обязать маркетплейсы внедрить автоматизированную проверку карточек товаров на этапе регистрации. Также в письме предлагается обязать иностранных продавцов регистрировать юрлицо или представительство в России и установить для зарубежных селлеров «институт гарантийных депозитов», из средств которых будет компенсироваться ущерб правообладателям.

Читайте также:Бизнес предложил правительству новые меры борьбы с контрафактом на маркетплейсах
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь