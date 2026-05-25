Новак оценил долю малого бизнеса на маркетплейсах в 80%
Субъекты малого и среднего предпринимательства сегодня составляют около 80% всех продавцов на российских маркетплейсах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Новака, на цифровых торговых площадках работают около 1 млн продавцов, из которых подавляющее большинство относится к сектору малого и среднего бизнеса. Он также напомнил, что с 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике. Для его реализации подготовлены необходимые подзаконные акты, часть из которых уже утверждена.
В рамках поручения президента России планируется создать 100 техно- и бизнес-парков. В 2025 г. были отобраны 31 проект в 25 регионах страны, а сейчас продолжается прием заявок на следующий этап программы.
Новак также отметил работу сети центров «Мой бизнес», которые действуют во всех регионах страны как фронт-офисы платформы МСП. По его данным, в России создано около 400 таких центров. На платформе зарегистрировались уже 1,6 млн пользователей, а общее число оказанных юридически значимых услуг превысило 1,8 млн.
В 2026 г. в секторе малого и среднего бизнеса в России работают свыше 270 000 индивидуальных предпринимателей до 25 лет, что стало рекордным показателем для страны. Как отметил гендиректор МСП Александр Исаевич, в течение года количество ИП среди молодых граждан выросло на 16%, а за три года – на четверть. Среди граждан, открывших ИП, также есть 3500 несовершеннолетних. В сравнении с 2025 г. этот показатель почти не изменился.
30 апреля «Ведомости» писали, что представители бизнеса направили Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – письмо с новым пакетом предложений для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах.
В документе предлагается закрепить порядок изъятия, документирования, хранения и уничтожения контрафактной продукции, обязать маркетплейсы внедрить автоматизированную проверку карточек товаров на этапе регистрации. Также в письме предлагается обязать иностранных продавцов регистрировать юрлицо или представительство в России и установить для зарубежных селлеров «институт гарантийных депозитов», из средств которых будет компенсироваться ущерб правообладателям.