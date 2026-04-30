Бизнес предложил правительству новые меры борьбы с контрафактом на маркетплейсах

Бизнес предложил правительству новые меры борьбы с контрафактом на маркетплейсахВ их числе автопроверка товаров при создании карточек и обязательная регистрация селлеров в России
- Масштаб проблемы
- В чем суть предложений
- Позиция маркетплейсов
- Что думают об инициативах юристы
Представители бизнеса направили председателю правительства Михаилу Мишустину и профильным ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору – письмо с новым пакетом предложений для противодействия распространению контрафактной продукции на маркетплейсах. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей». Всего обращение подписали 13 топ-менеджеров, в частности гендиректор холдинга Hobby World Михаил Акулов, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и гендиректор компании «Экономикус» Федор Корженков. Они верифицировали текст письма и факт его подписания, Акулов также подтвердил его отправку.
Аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко и Минпромторг получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке, сообщили «Ведомостям» в их пресс-службах. Представители Минэкономразвития и ФАС ответили, что ведомства рассмотрят предложения при их получении. В Роспотребнадзоре на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили.
Масштаб проблемы
Доля оборота контрафакта по-прежнему остается существенной и может достигать 20–50% объема продаж в зависимости от отрасли и категории продукции, отмечается в письме. Более половины контрафактных продаж, согласно данным из обращения, реализуется через интернет, в особенности через маркетплейсы.
Основные источники контрафактной продукции – производители из Китая и стран – членов Таможенного союза ЕАЭС, которые не имеют регистрации, представительств или активов в России, указано в письме. По этой причине привлечь их к ответственности практически невозможно, считают авторы обращения. Кроме того, такие селлеры, как правило, массово используют трансграничную схему отправки товаров: контроль за их движением сейчас, согласно письму, практически отсутствует.
Существующих и планируемых мер регулирования пока «недостаточно для перелома ситуации», отмечается в письме. Маркетплейсы продолжают извлекать доход от продажи контрафакта, участвуют в его рекламе и влияют на ценообразование, фактически прикрываясь статусом «информационного посредника» для «уклонения от какой-либо ответственности», утверждают авторы письма. Эффективных инструментов предупредительного контроля у правообладателей нет, а судебные процессы против иностранных продавцов «по-прежнему бессмысленны», добавляют они.
В чем суть предложений
Представители бизнеса в своем обращении предлагают закрепить порядок изъятия, документирования, хранения и уничтожения контрафактной продукции. Кроме того, они просят обязать маркетплейсы внедрить автоматизированную проверку карточек товаров на этапе регистрации. Также в письме предлагается обязать иностранных продавцов регистрировать юрлицо или представительство в России и установить для зарубежных селлеров «институт гарантийных депозитов», из средств которых будет компенсироваться ущерб правообладателям.
Часть предложений направлена на техническое совершенствование мер, которые уже прорабатываются властью. Авторы обращения просят ускорить принятие перечня мер, которые обязан принять маркетплейс при получении претензии правообладателя, и сроков предельного реагирования.
Еще одна инициатива – сократить срок разработки механизма субсидиарной ответственности маркетплейсов за реализацию «некачественных товаров от иностранных продавцов». В марте правительство соответствующее поручение дало Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу, срок исполнения – январь 2028 г.
Эти вопросы во многом решаются принятым законом о платформенной экономике, а порядок проверки карточки и продавца прорабатывается в подзаконных актах, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. По его словам, ответственность за достоверность размещаемой информации будут нести и продавцы, и платформы. Также прорабатывается инициатива о проверке права использования товарного знака через ресурсы Роспатента, добавили в пресс-службе Минэкономразвития.
Минпромторг ведет работу по включению маркетплейсов в периметр системы обязательной маркировки товаров в рамках закона о платформенной экономике, отметили в пресс-службе этого ведомства. После его вступления в силу, т. е. с 1 октября 2026 г., платформы онлайн-торговли будут обязаны проверять с помощью этой системы товары и продавцов: в случае невыполнения правил их карточки не должны показываться покупателю, пояснили в пресс-службе Минпромторга.
Позиция маркетплейсов
Участники рынка электронной коммерции раскритиковали предложения бизнеса. Представитель Wildberries считает, что ряд инициатив «трудно интерпретировать иначе, как попытку административного вымывания иностранной продукции с рынка под видом защиты потребителя». Вопрос конкурентоспособности российских товаров должен решаться самими производителями, настаивают в этой компании. Кроме того, проблема контрафакта не является уникальной для маркетплейсов и актуальна в том числе для офлайн-розницы и других каналов, поэтому выборочное ужесточение регулирования онлайн-площадок может исказить конкурентную среду, отметили в пресс-службе Wildberries.
Представитель Ozon признает, что попытки повторной регистрации карточек с контрафактной продукцией после блокировок случаются, но для их предотвращения действует многоуровневая система контроля. «Закон о платформенной экономике уже содержит требования к проверке информации в карточках товара платформами», – добавили в этом маркетплейсе.
У «Яндекс маркета» доля жалоб на контрафакт не превышает 0,08% от числа заказов и продолжает снижаться, рассказал представитель этой платформы. Эта площадка, по его словам, также использует многоступенчатую систему контроля.
Маркетплейс «не является арбитром в споре между продавцом и правообладателем» и не может определить контрафакт без экспертизы, поскольку не имеет физического доступа к товару, отмечает глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Единственная обоснованная мера по борьбе с такой продукцией, которую могут реализовать платформы, – блокировка товара и продавца на основании вступившего в силу судебного решения, убежден он: «Тогда как внесудебные механизмы создают риски злоупотреблений».
Что думают об инициативах юристы
Наиболее целесообразное предложение – обязать маркетплейсы внедрить проверку на этапе регистрации карточки, считает старший юрист адвокатского бюро Москвы «Пропозитум» Егор Афанасьев.
Также важно законодательно закрепить порядок действий маркетплейса при получении претензии правообладателя, отмечает консультант практики цифрового права и интеллектуальной собственности O2 Consulting Бесханум Мамедова. Сейчас таких критериев в законе нет и это создает возможность для затягивания реакции на системный контрафакт, поясняет она.
Любые предложения, которые обеспечивают прозрачность деятельности иностранных селлеров на российских маркетплейсах, а также возможность их реального наказания следует оценивать позитивно, говорит и управляющий партнер юридической компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.
Спорной инициативой же кажутся введение механизма гарантийных депозитов для всех иностранных продавцов и установление для них обязанности создавать российское юрлицо, считает Афанасьев. Широкое применение таких мер, по его мнению, может существенно ударить не только по продавцам контрафакта, но и по добросовестному импорту. В то же время они могут быть обоснованны в случае адресного применения, например к тем продавцам, в отношении которых уже поступали жалобы о распространении контрафакта, рассуждает Афанасьев.
Кроме того, одностороннее уничтожение товара без судебного решения подрывает стабильность гражданского оборота и принцип охраны собственности, считает Мамедова: «Поскольку возможны ситуации ошибочной квалификации товара как контрафактного».