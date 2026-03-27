В Конституционном суде обсудили ответственность за контрафакт на маркетплейсах

В Конституционном суде обсудили ответственность за контрафакт на маркетплейсахНеобходимо и защитить правообладателей, и не допустить нагрузки на электронную коммерцию
Конституционный суд (КС) в четверг, 26 марта, провел публичные слушания по жалобе крупнейшего в России участника рынка настольных игр – Hobby World (ООО «Мир хобби») на практику, когда маркетплейсы не привлекают к ответственности за продажу контрафактной продукции. В своей жалобе заявитель просил признать не соответствующими Конституции п. 1, 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса (ГК) РФ, которые определяют особенности ответственности «информационного посредника». По итогам заседания 10 судей во главе с председателем КС Валерием Зорькиным удалились для вынесения решения в закрытом режиме, оно будет объявлено позже.
Hobby World обратился в КС после того, как арбитражные суды отказали ему в иске к Wildberries из-за продажи на маркетплейсе контрафактных (по утверждению заявителя) копий игры «Мафия. Вся семья в сборе», издаваемой холдингом на условиях исключительной лицензии, писали ранее «Ведомости». В числе прочего суды не удовлетворили требования Hobby World о взыскании компенсации в размере более 9 млн руб., отмечается на сайте КС. В своих решениях они в том числе исходили из того, что маркетплейс выступал в роли «информационного посредника», который не продает товары, а лишь создает условия для их продажи и покупки, указано там же.