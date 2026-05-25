Число ИП среди россиян моложе 25 лет превысило рекордные 270 000 в 2026 году

30 апреля «Ведомости» со ссылкой на исследование «Точка банка» и сервиса автоматизации работы с проектными исполнителями Solar Staff писали, что число самозанятых в России составляет 15,2 млн человек – их количество выросло в девять раз с 2021 г. Самозанятые чаще всего используются в сегментах с неравномерной нагрузкой. В крупных отраслях лидируют архитектура и инженерные изыскания (8,5% компаний), строительство (7,5%), допобразование (6,1%), реклама (6,0%), рестораны и доставка (5,9%).