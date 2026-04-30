Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,981+0,63%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 670,05+1,15%RTSI1 123,29+1,15%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Общество

Количество самозанятых за пять лет выросло в девять раз

Ведомости

Число самозанятых в России составляет 15,2 млн человек – их количество выросло в девять раз с 2021 г. Это следует из исследования «Точка банка» и сервиса автоматизации работы с проектными исполнителями Solar Staff, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

Самозанятые чаще всего используются в сегментах с неравномерной нагрузкой. В крупных отраслях лидируют архитектура и инженерные изыскания (8,5% компаний), строительство (7,5%), допобразование (6,1%), реклама (6,0%), рестораны и доставка (5,9%).

В небольших сегментах бизнеса наибольшая доля наблюдается у организаторов выставок (11,2%), в медицинской и стоматологической практике (8,8%), научных разработках (8,3%) и комплексном обслуживании помещений (8,1%).

Бизнес платил самозанятым в декабре больше, чем в другие месяцы, – на 24,3%. Например, в декабре 2025 г. медианная сумма выплат самозанятым на одну компанию составила 131 691 руб. Также повышенные значения фиксируются и в апреле (+7,3%).

Рост таких работников является сигналом о смене операционной модели у среднего и крупного бизнеса, считают аналитики. Компании переходят от эпизодического найма физлиц к сознательному проектированию штатной численности, где самозанятый становится «балансиром».

«[Самозанятый] позволяет удерживать постоянный персонал в ядре, а пиковые нагрузки (сезон, запуск продукта, разовые экспертизы) выносить на внешний контур без увеличения ФОТ и сопутствующих налогов», – заявила руководитель налоговой поддержки Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«Ведомости» писали, что самозанятые в 2025 г. заработали чуть более 3 трлн руб., что на 38,6% больше показателя 2024 г. Более чем на треть выросли и начисленные им налоги: по итогам 2025 г. они составили 136 млрд руб. после 99,8 млрд руб. в 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте