РКС предложил Минкультуры сократить количество обязательных экземпляров книг

Российский книжный союз (РКС) выступил с инициативой сокращения количества обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели должны поставлять в библиотечно-информационные организации. Соответствующие поправки необходимо внести в действующее законодательство, следует из списка предложений союза, которые были представлены Минкультуры по итогам заседания рабочей группы в апреле, рассказали «Ведомостям» два его участника. Требования, как указано там же, могут быть диверсифицированными и варьироваться в зависимости от тиража.