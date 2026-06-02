РКС предложил Минкультуры сократить количество обязательных экземпляров книг

РКС предложил Минкультуры сократить количество обязательных экземпляров книгОбщие затраты издателей на исполнение этого требования составляют около 1,5 млрд рублей в год
Российский книжный союз (РКС) выступил с инициативой сокращения количества обязательных печатных экземпляров книг и брошюр, которые издатели должны поставлять в библиотечно-информационные организации. Соответствующие поправки необходимо внести в действующее законодательство, следует из списка предложений союза, которые были представлены Минкультуры по итогам заседания рабочей группы в апреле, рассказали «Ведомостям» два его участника. Требования, как указано там же, могут быть диверсифицированными и варьироваться в зависимости от тиража.
Перечень инициатив отраслевого союза и приказ Минкультуры о запуске рабочей группы по совершенствованию закона об обязательном экземпляре книг и брошюр есть в распоряжении «Ведомостей». Их подлинность подтвердила председатель комитета РКС по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. Помимо РКС и Минкультуры в эту рабочую группу вошли представители Минцифры, а также Российской государственной библиотеки (РГБ), Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки, Государственной публичной научно-технической библиотеки и др.