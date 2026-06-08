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Главная / Бизнес /

«Россети» построят новую ЛЭП в Сибири за 450 млрд рублей

Она нужна для растущих потребностей в электроэнергии на востоке страны
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Россети» прорабатывает строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) постоянного тока в объединенной энергосистеме Сибири протяженностью 1500 км. Об этом журналистам сообщил представитель компании. Предполагается, что новая ЛЭП будет проходить от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС (принадлежит «Интер РАО») в Бурятии. CAPEX проекта оценивается на уровне 450 млрд руб.

Для проекта будет использована технология преобразования тока из переменного в постоянный и наоборот на базе линейно-коммутируемых преобразователей (Line Commutated Converter, LCC), говорит представитель «Россетей». Она предусматривает применение тиристоров (полупроводниковых переключателей) в качестве основных элементов оборудования. Выбор технологии сделан в рамках проведения детального технико-экономического обоснования (ТЭО), подчеркивает собеседник.

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