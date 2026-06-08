«Россети» построят новую ЛЭП в Сибири за 450 млрд рублей

Компания «Россети» прорабатывает строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) постоянного тока в объединенной энергосистеме Сибири протяженностью 1500 км. Об этом журналистам сообщил представитель компании. Предполагается, что новая ЛЭП будет проходить от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС (принадлежит «Интер РАО») в Бурятии. CAPEX проекта оценивается на уровне 450 млрд руб.