«Россети» построят новую ЛЭП в Сибири за 450 млрд рублей

«Россети» построят новую ЛЭП в Сибири за 450 млрд рублейОна нужна для растущих потребностей в электроэнергии на востоке страны
Компания «Россети» прорабатывает строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) постоянного тока в объединенной энергосистеме Сибири протяженностью 1500 км. Об этом журналистам сообщил представитель компании. Предполагается, что новая ЛЭП будет проходить от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС (принадлежит «Интер РАО») в Бурятии. CAPEX проекта оценивается на уровне 450 млрд руб.
Для проекта будет использована технология преобразования тока из переменного в постоянный и наоборот на базе линейно-коммутируемых преобразователей (Line Commutated Converter, LCC), говорит представитель «Россетей». Она предусматривает применение тиристоров (полупроводниковых переключателей) в качестве основных элементов оборудования. Выбор технологии сделан в рамках проведения детального технико-экономического обоснования (ТЭО), подчеркивает собеседник.