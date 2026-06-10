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Главная / Бизнес /

«Опора России» просит Минпромторг вернуть льготы по электрозаправкам для ИП

Их отсутствие частично сдерживает рост сети электрозарядных станций в стране
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент «Опоры России» Александр Калинин написал письмо на имя главы Минпромторга Антона Алиханова с просьбой поддержать предложение по распространению субсидий на установку и технологическое присоединение (ТП) электрозарядных станций (ЭЗС) на индивидуальных предпринимателей (ИП). Обращение от 1 июня есть у «Ведомостей».

Сейчас субсидии на компенсацию части затрат на приобретение ЭЗС постоянного тока – DC, или так называемых быстрых зарядок, – а также на техприсоединение к электросетям по решению Минпромторга могут получить только юрлица, отмечает Калинин в письме.

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