«Опора России» просит Минпромторг вернуть льготы по электрозаправкам для ИП

«Опора России» просит Минпромторг вернуть льготы по электрозаправкам для ИПИх отсутствие частично сдерживает рост сети электрозарядных станций в стране
Президент «Опоры России» Александр Калинин написал письмо на имя главы Минпромторга Антона Алиханова с просьбой поддержать предложение по распространению субсидий на установку и технологическое присоединение (ТП) электрозарядных станций (ЭЗС) на индивидуальных предпринимателей (ИП). Обращение от 1 июня есть у «Ведомостей».
Сейчас субсидии на компенсацию части затрат на приобретение ЭЗС постоянного тока – DC, или так называемых быстрых зарядок, – а также на техприсоединение к электросетям по решению Минпромторга могут получить только юрлица, отмечает Калинин в письме.
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