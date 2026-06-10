Скидка в цене на нефть Urals к концу года может снизиться более чем на четверть

Скидка в цене на нефть Urals к цене нефти эталонного сорта Brent к концу 2026 г. снизится на 26% к показателю II квартала этого года до $17/барр. Такую оценку приводят в своем обзоре аналитики компании «Эйлер». Во II квартале этого года дисконт в среднем составит $23/барр., прогнозируют эксперты. В I квартале, по данным «Эйлера», скидка в среднем составила $32/барр.