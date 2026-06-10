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Скидка в цене на нефть Urals к концу года может снизиться более чем на четверть

При этом адаптация экспорта к последним санкциям США завершится только в 2027-м
Василий Милькин
ANADOLU VIA AFP
ANADOLU VIA AFP

Скидка в цене на нефть Urals к цене нефти эталонного сорта Brent к концу 2026 г. снизится на 26% к показателю II квартала этого года до $17/барр. Такую оценку приводят в своем обзоре аналитики компании «Эйлер». Во II квартале этого года дисконт в среднем составит $23/барр., прогнозируют эксперты. В I квартале, по данным «Эйлера», скидка в среднем составила $32/барр.

Средний уровень дисконта в 2026 г. составит $22/барр. по сравнению с $14/барр. в 2025 г., следует из данных «Эйлера». В 2027 г. средняя скидка вернется на уровень $14/барр.

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