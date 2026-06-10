Росимущество продало часть изъятых у экс-главы правительства КЧР Кайшева активов

Росимущество продало часть изъятых у экс-главы правительства КЧР Кайшева активовПятигорский молочный комбинат достанется производителю молочной продукции «Бабулины продукты» и «Миленка»
Фермерское хозяйство (ФХ) «Фирма Сатурн» стало победителем торгов по продаже Пятигорского молочного комбината и 40,45% агрофирмы «Село имени Г. В. Кайшева». Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте Российского аукционного дома. Стартовая стоимость активов составляла 3,89 млрд руб., при этом инвестор мог предложить меньше – вплоть до 1,95 млрд руб. ФХ «Фирма Сатурн» согласилась заплатить за них 1,98 млрд руб.
Данные компании ранее контролировались бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. В 2024 г., как сообщала газета «Коммерсантъ», он был задержан по делу о хищении, создании преступного сообщества и попытке рейдерского захвата. Позже Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства ему имущество, которое было оценено в 75,4 млрд руб. Помимо Пятигорского молочного комбината и агропромышленных активов, он также владел, к примеру, санаторием «Елизавета-Минеральные воды» в Ставропольском крае. Пятигорским ипподромом, а также сотней объектами недвижимости, включая земельные участки, дома в Подмосковье и Ставропольском крае. Ведомство посчитало, что Кайшев во время госслужбы занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц и использовал должностное положение в личных интересах. В сентябре 2025 г. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, после чего его активы перешли на баланс Росимущества.
ООО «Пятигорский молочный комбинат» – один из крупнейших переработчиков молока в Ставропольском крае. Согласно информации на сайте предприятия, его мощности позволяют перерабатывать около 350 т молока в сутки. В структуру компании также входит агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева» с фермой на 1800 дойных коров и 2500 голов общего поголовья. По данным «СПАРК-Интерфакса», оба предприятия завершили 2025 г. с убытками: первое при выручке в 5,26 млрд руб. получило чистый убыток в размере 130,4 млн руб., убыток второго составил 214,6 млн руб. при выручке в 938,2 млн руб.
ФХ «Сатурн» фигурирует в оценочном отчете Пятигорского молочного комбината среди основных конкурентов предприятия. Компания работает на молочном рынке юга России с 1992 г. и выпускает продукцию под брендами «Бабулины продукты», «Кавказский долгожитель», «Вдоволь», «Коровка» и «Миленка». Владелец холдинга – член партии «Единая Россия» Али Хапсироков. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2025 г. выручка ФХ «Сатурн» составила 3,38 млрд руб., чистая прибыль – 136,8 млн руб. Как указано на ее сайте, компания располагает двумя производственными базами и фермой с общим поголовьем более 3000 голов, включая 1300 дойных коров. Суточный объем производства молока превышает 40 т.