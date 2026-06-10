Росимущество продало часть изъятых у экс-главы правительства КЧР Кайшева активов

Данные компании ранее контролировались бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. В 2024 г., как сообщала газета «Коммерсантъ», он был задержан по делу о хищении, создании преступного сообщества и попытке рейдерского захвата. Позже Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства ему имущество, которое было оценено в 75,4 млрд руб. Помимо Пятигорского молочного комбината и агропромышленных активов, он также владел, к примеру, санаторием «Елизавета-Минеральные воды» в Ставропольском крае. Пятигорским ипподромом, а также сотней объектами недвижимости, включая земельные участки, дома в Подмосковье и Ставропольском крае. Ведомство посчитало, что Кайшев во время госслужбы занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц и использовал должностное положение в личных интересах. В сентябре 2025 г. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, после чего его активы перешли на баланс Росимущества.