Реорганизация «Почты России» может принести бюджету почти 10 млрд рублей

Кроме того, документ предусматривает создание платных сервисов по пересылке отдельных юридически значимых сообщений, оказание услуг по приему определенных заявлений и доставке результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых «Почтой России». Еще одна мера касается платежей за ЖКУ. Законопроект запрещает банкам взимать с данной компании комиссию за прием электронных платежей и перевод части документов в электронный формат через «Госуслуги».