Реорганизация «Почты России» может принести бюджету почти 10 млрд рублей

Реорганизация «Почты России» может принести бюджету почти 10 млрд рублейКомпания будет зарабатывать на цифровой доставке сообщений, платежках ЖКХ и сервисах «Госуслуг»
Более 9,55 млрд руб. принесет российскому бюджету модернизация «Почты России». Об этом говорится в подготовленном Минцифры финансово-экономическом обосновании соответствующего законопроекта, внесенного правительством в Госдуму несколько дней назад. Он предусматривает ряд мер, которые помогут данной организации найти дополнительные источники дохода. В частности, предлагается ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе «Госуслуг».
Кроме того, документ предусматривает создание платных сервисов по пересылке отдельных юридически значимых сообщений, оказание услуг по приему определенных заявлений и доставке результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых «Почтой России». Еще одна мера касается платежей за ЖКУ. Законопроект запрещает банкам взимать с данной компании комиссию за прием электронных платежей и перевод части документов в электронный формат через «Госуслуги».