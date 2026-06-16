«Шереметьево» перевело управление багажной системой на отечественный софт

Самый большой международный аэропорт России – «Шереметьево» перешел на отечественную систему перевозки трансферного багажа между терминальными комплексами. На российское программное обеспечение (ПО) компании «Рексофт» перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы B и C, и южной, объединяющей терминалы D, E и F. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Рексофта» Александр Егоров и подтвердил заместитель генерального директора по IT АО «МАШ» (юрлицо аэропорта «Шереметьево») Дмитрий Ильин.