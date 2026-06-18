«Медси» открыла первую зарубежную клинику с таджикским холдингом «Коиноти Нав»

Инвестиции в запуск клиники не раскрываются. Как следует из отчета «Медси» по МСФО за 2023 г., группа вложила 206 млн руб. в совместное предприятие (СП) «Тибби Нав» в Таджикистане, получив в нем 45%-ную долю. В отчете по МСФО за 2025 г. уже говорилось, что на конец года вложения группы были представлены долей в уставном капитале неназванного СП в размере 226 млн руб., или 45%. Там уточнялось, что СП создано в декабре 2023 г. для строительства здания клиники и предоставления там медуслуг. В «Медси» и «Коиноти Нав» не ответили на вопрос «Ведомостей» о текущих долях в СП.