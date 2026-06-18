Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,39-0,02%CNY Бирж.10,78+0,47%IMOEX2 485,05-0,22%RGBITR783,77+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Медси» открыла первую зарубежную клинику с таджикским холдингом «Коиноти Нав»

Инвестиции российской сети в проект могут оцениваться в 150–300 млн рублей, считают эксперты
Анна Киселева
Виктория Ларченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Группа компаний «Медси», входящая в АФК «Система», открыла первую зарубежную клинику в столице Таджикистана Душанбе. Информацию об этом «Ведомости» обнаружили на сайте «Медси», ее подтвердил представитель компании. Он также сообщил, что партнером проекта стал таджикский многопрофильный холдинг «Коиноти Нав». В его структуру входит компания «Тибби Нав», на базе которой и работает новый медцентр в Таджикистане.

Инвестиции в запуск клиники не раскрываются. Как следует из отчета «Медси» по МСФО за 2023 г., группа вложила 206 млн руб. в совместное предприятие (СП) «Тибби Нав» в Таджикистане, получив в нем 45%-ную долю. В отчете по МСФО за 2025 г. уже говорилось, что на конец года вложения группы были представлены долей в уставном капитале неназванного СП в размере 226 млн руб., или 45%. Там уточнялось, что СП создано в декабре 2023 г. для строительства здания клиники и предоставления там медуслуг. В «Медси» и «Коиноти Нав» не ответили на вопрос «Ведомостей» о текущих долях в СП.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её